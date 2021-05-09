Отправлено: - 14:37

гражданин СССР:

Вам бы к психиатру обратиться. Может быть еще не все потеряно?

Цитата:интуиция подсказывает что он и боярышник-одна семья. мое мнение.судя по русофобии и полной идентичности источников.кто то думает например что они излагают свое видение?копипаст наглый без ковычек из новой газеты, эха, дождя. даже грамматику не проверяют. новая газета тут в почете.и эта парочка похоже тоже.свинья грязь всегда найдет (с).так в народе говорят.