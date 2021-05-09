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NG.kz:

Забавно наблюдать, как исчезали клумбы с живыми цветами и сеяный газон...



Цитата:Частенько хожу по пр. Абая в ту сторону. Не далее, как позавчера, наблюдал стрижку газонов, а вернее последствия этой адской процедуры. Трава ещё не успела подняться, как уже начался распил бабла, повышибали все травяные отростки вместе с землёй и ссыпали на тротуар. Это примерно так же, как если бы в парикмахерской стригли наголо тупыми машинками, выдирая волосы. Поэтому вместо газонов имеем голую землю, которую безжалостный ветер носит по городу в виде пыли. Про утопающие в грязи тротуары и проваливающуюся повсеместно плитку вообще говорить не стоит.Любимый город в пыльной дымке тает Разрушен дом, разрушен сад, лишь жадный взгляд.