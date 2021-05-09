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≡ От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
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Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21791
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
#1
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Какая - красота... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21791
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:19
#2
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Особенно, на 3-х, посдндних фото... :lol: :oops:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
112
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:36
#3
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согласен с выводами. Вот наглядный результат яйцеголовой и алчной власти и жопорукой холуйской обслуги и исполнителей. Печально. Но факт перед нами. И это только одно место в городе. А их вместе с точечными новостройками куча. Печально все это. Город потерял свое лицо.
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
215
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:03
#4
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Как нового акима в 2015 году поставили, судя по фото упадок идет. Я сам уже не на вижу Костанай с такими убогими дорогами. Приезжаешь в Астану нужно поискать плохие дороги где-нибудь на окрайне, у нас же везде включая и центр.

Да и парк центральный за эти года стал убогим, даже желания нет посещать.

[Исправлено: Xacatel, 09.05.2021 - 13:04]
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1386
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:16
#5
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Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
99
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:32
#6
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Цитата:
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.

стремительно превращается в большой аул.
Вдоль бордюров на проезжей части грязь в несколько сантиметров, бордюры не побелены, даже в центре не везде есть разметка на проезжей части
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
60
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:53
#7
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Цитата:
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.

Футуристично за то как.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 14:42
#8
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Костанай всегда был большой деревней
Да в деревне всегда зелени много и цветов
Деревня же
Зато сейчас всю деревню выметают и ставят везде высотки
Деревня возмущается и брыкаеться))
Тяжело
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21791
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 21:03
#9
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Кто никогда не был в деревнях,Викентьевка,
Нелюбинка и многих других, не знает,что
такое - деревня. Это было при СССР.
Остальное всё - аулы... :lol: :oops:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1330
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 08:47
#10
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Цитата:
NG.kz:
Забавно наблюдать, как исчезали клумбы с живыми цветами и сеяный газон...

Частенько хожу по пр. Абая в ту сторону. Не далее, как позавчера, наблюдал стрижку газонов, а вернее последствия этой адской процедуры. Трава ещё не успела подняться, как уже начался распил бабла, повышибали все травяные отростки вместе с землёй и ссыпали на тротуар. Это примерно так же, как если бы в парикмахерской стригли наголо тупыми машинками, выдирая волосы. Поэтому вместо газонов имеем голую землю, которую безжалостный ветер носит по городу в виде пыли. Про утопающие в грязи тротуары и проваливающуюся повсеместно плитку вообще говорить не стоит.

Любимый город в пыльной дымке тает Разрушен дом, разрушен сад, лишь жадный взгляд.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
319
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:39
#11
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Цитата:
drakon:
Какая - красота...


Гитлер капут! Я так понимаю что у вас вчера был День траура?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21791
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:49
#12
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У вас, без Гитлера, уже всё - Капут... :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
319
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:51
#13
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Цитата:
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.

А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21791
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:55
#14
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Тов.ВЧКушка, вы ездили в Рязань,ВОронеж,
опыт - перенимать?
У вас своих Рязаньчиков - хватает... :lol: ;-)
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