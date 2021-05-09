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От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41493
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
Как ни наткнешься в соцсетях на пост о благоустройстве нашего города, так не стоит долго листать, как попадаются справедливые мнения костанайцев о том, что за последние годы город превратился во что-то грязное, пыльное, замусоренное, убогое, неровное, ухабистое, оболваненное, халтурное и тд.
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Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:01
Какая - красота...
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:19
Особенно, на 3-х, посдндних фото...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 112
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 12:36
согласен с выводами. Вот наглядный результат яйцеголовой и алчной власти и жопорукой холуйской обслуги и исполнителей. Печально. Но факт перед нами. И это только одно место в городе. А их вместе с точечными новостройками куча. Печально все это. Город потерял свое лицо.
X
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.12
- Сообщений:
- 215
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:03
Как нового акима в 2015 году поставили, судя по фото упадок идет. Я сам уже не на вижу Костанай с такими убогими дорогами. Приезжаешь в Астану нужно поискать плохие дороги где-нибудь на окрайне, у нас же везде включая и центр.
Да и парк центральный за эти года стал убогим, даже желания нет посещать.
[Исправлено: Xacatel, 09.05.2021 - 13:04]
Да и парк центральный за эти года стал убогим, даже желания нет посещать.
[Исправлено: Xacatel, 09.05.2021 - 13:04]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1386
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:16
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 99
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:32
Цитата:
стремительно превращается в большой аул.
Вдоль бордюров на проезжей части грязь в несколько сантиметров, бордюры не побелены, даже в центре не везде есть разметка на проезжей части
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
стремительно превращается в большой аул.
Вдоль бордюров на проезжей части грязь в несколько сантиметров, бордюры не побелены, даже в центре не везде есть разметка на проезжей части
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 60
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 13:53
Цитата:
Футуристично за то как.
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
Футуристично за то как.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7925
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 14:42
Костанай всегда был большой деревней
Да в деревне всегда зелени много и цветов
Деревня же
Зато сейчас всю деревню выметают и ставят везде высотки
Деревня возмущается и брыкаеться))
Тяжело
Да в деревне всегда зелени много и цветов
Деревня же
Зато сейчас всю деревню выметают и ставят везде высотки
Деревня возмущается и брыкаеться))
Тяжело
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 09.05.21 - 21:03
Кто никогда не был в деревнях,Викентьевка,
Нелюбинка и многих других, не знает,что
такое - деревня. Это было при СССР.
Остальное всё - аулы...
Нелюбинка и многих других, не знает,что
такое - деревня. Это было при СССР.
Остальное всё - аулы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1330
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 08:47
Цитата:
Частенько хожу по пр. Абая в ту сторону. Не далее, как позавчера, наблюдал стрижку газонов, а вернее последствия этой адской процедуры. Трава ещё не успела подняться, как уже начался распил бабла, повышибали все травяные отростки вместе с землёй и ссыпали на тротуар. Это примерно так же, как если бы в парикмахерской стригли наголо тупыми машинками, выдирая волосы. Поэтому вместо газонов имеем голую землю, которую безжалостный ветер носит по городу в виде пыли. Про утопающие в грязи тротуары и проваливающуюся повсеместно плитку вообще говорить не стоит.
Любимый город в пыльной дымке тает Разрушен дом, разрушен сад, лишь жадный взгляд.
NG.kz:
Забавно наблюдать, как исчезали клумбы с живыми цветами и сеяный газон...
Забавно наблюдать, как исчезали клумбы с живыми цветами и сеяный газон...
Частенько хожу по пр. Абая в ту сторону. Не далее, как позавчера, наблюдал стрижку газонов, а вернее последствия этой адской процедуры. Трава ещё не успела подняться, как уже начался распил бабла, повышибали все травяные отростки вместе с землёй и ссыпали на тротуар. Это примерно так же, как если бы в парикмахерской стригли наголо тупыми машинками, выдирая волосы. Поэтому вместо газонов имеем голую землю, которую безжалостный ветер носит по городу в виде пыли. Про утопающие в грязи тротуары и проваливающуюся повсеместно плитку вообще говорить не стоит.
Любимый город в пыльной дымке тает Разрушен дом, разрушен сад, лишь жадный взгляд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:39
Цитата:
Гитлер капут! Я так понимаю что у вас вчера был День траура?
drakon:
Какая - красота...
Какая - красота...
Гитлер капут! Я так понимаю что у вас вчера был День траура?
От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:49
У вас, без Гитлера, уже всё - Капут...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:51
Цитата:
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите!
Змея Подколодная:
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
Некогда красивый, цветущий город, превратился в печальное убожество.
А вы съездите в Рязань...Воронеж...посмотрите там ..но прежде что бы челюсть не отвисла от увиденного подвяжите!
Re: От цветов до разрухи - 10 лет. Хронология убогости
Отправлено: 10.05.21 - 10:55
Тов.ВЧКушка, вы ездили в Рязань,ВОронеж,
опыт - перенимать?
У вас своих Рязаньчиков - хватает...
опыт - перенимать?
У вас своих Рязаньчиков - хватает...
-
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