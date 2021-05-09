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Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
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Я робот(Пользователи)
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- 41493
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 19:13
Вот как, победобесие? Ну-ну.... Вот такие "непобедобесные" и продают Родину за печеньки. И те, кто крышует и науськивает этих "непобедобесных" не понимают, что разрушают свою страну в угоду своим спонсорам
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 19:18
Комментарий удален модератором.
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:32
Цитата:
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.05.2021 - 20:09]
ПолиграфЪ Боярышников:Зачем вы пьяного Назарова сюда выкладываите? Да и артист он не авторитетный что б его слушать. А по поводу нищей страны, так эта нищая страна кормит милионы таджиков( кстати они тоже почему то не любят не Россию не Путина) странно это как то. Они едут из нищего Таджикистана в нищию Россию и при этом не любят Путина. Наверно это и есть чистая русофобия. Или просто национализм. Ну с Европой и Америкой понятно, эти спать не могу и жить спокойно пока Сибирь не отберут.
[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.05.2021 - 20:09]
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:39
Цитата:
Ещё как имеет! Вспоминаю, как горели глаза брата, когда он в детстве смотрел парад на Красной площади!Как они с пацанами потом обсуждали и парадный строй, и технику. И сколько гордости за страну было в этих разговорах! Парад эффективнее, чем рассусоливания о патриотизме!
Цитата:
В чём пиар? Ведь Победа - это заслуга прошлых поколений!
Цитата:
Да, весь Запад, противостоявший СССР, так считает!
Цитата:
Да, проигнорировали!Ибо есть вред от его деклараций, поддерживающих вбросы либерастов! А что он там, внутри себя чувствует, это его личное дело!
Добрый земледелец:
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения.
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения.
Ещё как имеет! Вспоминаю, как горели глаза брата, когда он в детстве смотрел парад на Красной площади!Как они с пацанами потом обсуждали и парадный строй, и технику. И сколько гордости за страну было в этих разговорах! Парад эффективнее, чем рассусоливания о патриотизме!
Цитата:
Добрый земледелец:
Власть использует день Победы и ветеранов, чтобы составить себе пиар.
Власть использует день Победы и ветеранов, чтобы составить себе пиар.
В чём пиар? Ведь Победа - это заслуга прошлых поколений!
Цитата:
Добрый земледелец:
победобесие.
победобесие.
Да, весь Запад, противостоявший СССР, так считает!
Цитата:
Добрый земледелец:
Вот этот отрывок из статьи похоже вообще все просто проигнорировали.
Вот этот отрывок из статьи похоже вообще все просто проигнорировали.
Да, проигнорировали!Ибо есть вред от его деклараций, поддерживающих вбросы либерастов! А что он там, внутри себя чувствует, это его личное дело!
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:50
Змея Подколодная:
Хоть с.ы в глаза, всё Божья роса)
Вот вам путивизор и заливает ежедневно этот дождь.
Хоть с.ы в глаза, всё Божья роса)
Вот вам путивизор и заливает ежедневно этот дождь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
- Сообщений:
- 319
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 20:03
Цитата:
У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный? Выкладываю потому что редакция тему выложила на обсуждение.Или вы тут управитель?
Vit:
Зачем вы пьяного Назарова сюда выкладываите?
Зачем вы пьяного Назарова сюда выкладываите?
У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный? Выкладываю потому что редакция тему выложила на обсуждение.Или вы тут управитель?
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 20:09
Цитата:
Действительно! Нашли авторитет!
Vit:
Да и артист он не авторитетный что б его слушать.
Да и артист он не авторитетный что б его слушать.
Действительно! Нашли авторитет!
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:12
Цитата:
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!
таноми52:
Действительно! Нашли авторитет!
Действительно! Нашли авторитет!
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:37
Цитата:
Ну...Слава Всемогущему Тенге, донаты от рекламодателей за количество просмотров, ещё не отменили...
Цитата:
Хотелось бы узнать ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО. А также, по поводу переименований. Конно-батырных памятников. Празднования дня города, с приглашением спец-певцов и салютов.
Это для воспитания когото или -деньги-на ветер?
alex_60:
зачем эта грязь здесь в этот день?
зачем эта грязь здесь в этот день?
Ну...Слава Всемогущему Тенге, донаты от рекламодателей за количество просмотров, ещё не отменили...
Цитата:
Сабыр:
Абсолютно согласен с Назаровым. Недешевый пиар власти,а герои сидят без воды и газа,а в туалет ходят на улицу.
Абсолютно согласен с Назаровым. Недешевый пиар власти,а герои сидят без воды и газа,а в туалет ходят на улицу.
Хотелось бы узнать ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО. А также, по поводу переименований. Конно-батырных памятников. Празднования дня города, с приглашением спец-певцов и салютов.
Это для воспитания когото или -деньги-на ветер?
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:51
Цитата:
Считаете что проведение ЭКСПО, вставка султано-батырных памятников, переименование городов, аулов и улиц воспитает новые поколения в нужном направлении?
Цитата:
Так ведь в Казахстане победобесие перенесли на следующий год?
Или я не прав?
И зачем вы смотрите Соловьева, если он вам -не нравится?
Сильно напоминает ежиков. Которые плакали, кололись, но ...
Цитата:
Да!
Вы, как всегда, в своём репертуаре... Ни дать ни взять...
Добрый земледелец:
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения. От того что человек посмотрел проезжающую технику и посмотрел на самолёты, для которых разогнали облака, он человечнее или патриотичнее не станет.
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения. От того что человек посмотрел проезжающую технику и посмотрел на самолёты, для которых разогнали облака, он человечнее или патриотичнее не станет.
Считаете что проведение ЭКСПО, вставка султано-батырных памятников, переименование городов, аулов и улиц воспитает новые поколения в нужном направлении?
Цитата:
Добрый земледелец:
Зато картинку красивую для Соловьева и кампании создали. Это уже не праздник, не день памяти, а победобесие. Об этом Назаров и говорит.
Зато картинку красивую для Соловьева и кампании создали. Это уже не праздник, не день памяти, а победобесие. Об этом Назаров и говорит.
Так ведь в Казахстане победобесие перенесли на следующий год?
Или я не прав?
И зачем вы смотрите Соловьева, если он вам -не нравится?
Сильно напоминает ежиков. Которые плакали, кололись, но ...
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: ДуРашка в своём репертуаре! Ни дать ни взять....
Да!
Вы, как всегда, в своём репертуаре... Ни дать ни взять...
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:59
Цитата:
Каждый человек имеет право на своё мнение. А вы его можете поддерживать или осуждать.
Цитата:
Мы это кто?
Вы сейчас представляете какую-то группу товарищей? Или партию?
Цитата:
А у вас есть справка нарколога, что он был трезвый!?
Можете предъявить?
Сабыр:
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?!
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?!
Каждый человек имеет право на своё мнение. А вы его можете поддерживать или осуждать.
Цитата:
Сабыр:
Мы то лучше их все понимаем!
Мы то лучше их все понимаем!
Мы это кто?
Вы сейчас представляете какую-то группу товарищей? Или партию?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный?
У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный?
А у вас есть справка нарколога, что он был трезвый!?
Можете предъявить?
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:04
Цитата:
Это в советское время "поэт в России больше, чем поэт!"(Евтушенко)
Сейчас эти , названные Вами лица, либерастня, продающая себя за деньги. Нашли пример -Серебряков! Обос-л Россию, уехал в Канаду, теперь с позором вернулся. Маразматики Макаревич и Ахеджакова - тот ещё пример!
И да, интеллигенция в массе своей всегда была гнилой.Как сказал Ленин: «На деле это не мозг [нации], а говно».
Сабыр:
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!
Это в советское время "поэт в России больше, чем поэт!"(Евтушенко)
Сейчас эти , названные Вами лица, либерастня, продающая себя за деньги. Нашли пример -Серебряков! Обос-л Россию, уехал в Канаду, теперь с позором вернулся. Маразматики Макаревич и Ахеджакова - тот ещё пример!
И да, интеллигенция в массе своей всегда была гнилой.Как сказал Ленин: «На деле это не мозг [нации], а говно».
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:10
Цитата:
таноми52:Клево! Согласен полностью Нашли блин кем козырять Артистами которые продались. Серебряков ваще с позором вернулся и оправдывается как ребенок. .
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:37
Цитата:
Экспо путин приказал провести. Инфа 100%. Как и таежный союз(Лукашенко как-то проболтался и можете сами увидеть в ютубе). Или думаете в стране 3го мира есть лишних 3 миллиарда долларов? Всем рулит чекист отсюда и все беды.
Coopidon:
ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО.
ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО.
Экспо путин приказал провести. Инфа 100%. Как и таежный союз(Лукашенко как-то проболтался и можете сами увидеть в ютубе). Или думаете в стране 3го мира есть лишних 3 миллиарда долларов? Всем рулит чекист отсюда и все беды.
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 04:45
Цитата:
Вам вообще никакого заключения не надо)) И так все видят по Вашим имени и фамилии, Полиграф Боярышников .
[Исправлено: Gljuk, 10.05.2021 - 10:10]
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас есть заключение нарколога
У вас есть заключение нарколога
Вам вообще никакого заключения не надо)) И так все видят по Вашим имени и фамилии, Полиграф Боярышников .
[Исправлено: Gljuk, 10.05.2021 - 10:10]
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