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ПолиграфЪ Боярышников: Какой флаг использовали «власовцы» во время войны? Правильно ТРИКОЛОР! Как утверждают некотор

ПолиграфЪ Боярышников:

Воспоминания легендарного героя ВОВ Рахимжана Кошкарбаева

ПолиграфЪ Боярышников:

легендарного героя ВОВ

Цитата:Какой язык использовали власовцы и сам Власов?На каком языке писал Сталин?Правильнона русском!На том же на котором пишите и вы сейчас. Может вам уже как истинному патриоту, перейти на казахский?100% инфа. Ни Власов ни Сталин его не знали!Цитата:Ваша ,,совесть'' может уже угомонится.Вы наврали здесь больше чем можете.И больше чем нужно.Вам из воина сделать героя, а из герояЦитата:Кажется ничего не стоит.Мне кажется что это оскорбление воина. Приписывать воину том чего не было.Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции.