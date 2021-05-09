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≡ В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 09.05.21 - 12:54
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В этом году в стране проходит сразу две акции в честь Дня Победы. В режиме прямого эфира проходит интерактивная акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Второй проект получил название "Жаужүрек полк".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
316
Re: В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 09.05.21 - 23:40
#15
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Цитата:
Coopidon:водрузили первыми флаг над Рейхстагом.




Воспоминания легендарного героя ВОВ Рахимжана Кошкарбаева
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10217
В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 10.05.21 - 00:01
#16
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По законам военного времени, предлагаю расстрелять / замодерировать Полиграфа Боярышника.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1015
В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 10.05.21 - 00:10
#17
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Какой флаг использовали «власовцы» во время войны? Правильно ТРИКОЛОР! Как утверждают некотор

Какой язык использовали власовцы и сам Власов?
На каком языке писал Сталин?
Правильно:-) на русском!
На том же на котором пишите и вы сейчас. Может вам уже как истинному патриоту, перейти на казахский?
100% инфа. Ни Власов ни Сталин его не знали!
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Воспоминания легендарного героя ВОВ Рахимжана Кошкарбаева

Ваша ,,совесть'' может уже угомонится.
Вы наврали здесь больше чем можете.
И больше чем нужно.
Вам из воина сделать героя, а из героя
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
легендарного героя ВОВ

Кажется ничего не стоит.
Мне кажется что это оскорбление воина. Приписывать воину том чего не было.
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10217
В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 10.05.21 - 00:19
#18
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Цитата:
Vit:
Кстати Повод по-любому уже есть. Во первых она через ник призывает к насилию женщин над мужчинами )))

[Исправлено: Vit, 09.05.2021 - 23:20]
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