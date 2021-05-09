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≡ Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
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Участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке Победы сегодня, 9 мая, приняли 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятияначались на площади перед облакиматом.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
314
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
#1
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Что сказать? Организаторы молодцы!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2364
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 16:25
#2
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Достойно.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
165
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 18:36
#3
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у меня дедушка с Боровского призывался.без вести пропал где то в России под Москвой в 42-м.увы нету его фамилии на мемориале в Кустанае

[Исправлено: андрей 117, 09.05.2021 - 18:38]
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
314
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 18:44
#4
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На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7399
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 18:54
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: что к нему приехал только один президент?

ВЧКушка, ну какое тебе дело, кто и сколько приехали к Путину и без приглашения? К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели... прикрываясь коронавирусом изживают память и традиции великого дня!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2364
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 19:45
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?


Похоже, у тёти только одно развлечение- язвить по поводу всего, что связано с РФ и Путиным! Что с ней такое? Зациклилась?
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1012
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 21:59
#7
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Цитата:
yudjin: К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели..

Это ничего! Зато вследующем году проведут сразу- два парада.
9 мая и потом 9 мая...
8-)

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?

Я удивлён...
Слыша вопрос от вас, в этом простецком деле.
Выж всегдаивсе знаете.
Или закончился кладесь вашего мудрости и иссякли запасы боярышника.
Когда думаете пополнить?
Чтоб все-таки узнать от вас ответ на ваш вопрос?
:oops:
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
314
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 22:22
#8
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Иностранные делегации на параде в Москве!

2005: 53 главы государств!
2010: 24 главы государств!
2020: 10 глав государств1
2021: 1 (президент Таджикистана)!

2022:-трибуны вообще пустые!

Значить дело не в бобине!
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
69
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 22:42
#9
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В моей семье только по маминой линии, ушли на войну и пропали без вести четверо молодых 20-ти летних парней - мои двоюродные деды. Если у кого-то кое-что кипит кое-где, то это не повод портить настроение всем остальным.
А в Россию на парад никто не приехал, потому-что не звали никого, 76-я годовщина не юбилей. Будет 80 лет победы, тогда пригласят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11814
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 22:51
#10
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Цитата:
ladas:
, потому-что не звали никого,


у кого бобина на плечах вместо головы,
этого не поймут.
да и тема ветки-день Победы в Кустанае.
и прошел он достойно.
и в Парке Победы, и в центре.
цветы, песни,ветераны, ну только шествия не было.
а так все атрибуты как обычно.
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