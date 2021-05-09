Отправлено: - 21:59

yudjin: К Токаеву вообще ни один не приехал.. и даже парад не провели..

ПолиграфЪ Боярышников:

На парад в Москву к Путину в гости приехал только один президент Таджикистана! Неужели Путин уже стал настолько токсичен , что к нему приехал только один президент?

Цитата:Это ничего! Зато вследующем году проведут сразу- два парада.9 мая и потом 9 мая...Цитата:Я удивлён...Слыша вопрос от вас, в этом простецком деле.Выж всегдаивсе знаете.Или закончился кладесь вашего мудрости и иссякли запасы боярышника.Когда думаете пополнить?Чтоб все-таки узнать от вас ответ на ваш вопрос?