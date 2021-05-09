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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 08:19
с Днем Побе́ды — праздником победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 09:29
Чтобы помнили, какой ценой
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 10:00
Всех с праздником Сегодня будем смотреть военные фильмы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2352
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 11:18
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
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- 2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 11:26
Спасибо, нашим дедам - воинам Красной Армии, бабушкам - медицинским сёстрам Великой Отечественной Войны, партизанам, и всему Советскому Народу который ковал будущую Победу в тылу!
Светящиеся журавли над Ржевским мемориалом.
[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2021 - 11:37]
[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2021 - 11:37]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:27
Цитата:
А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем
abaika95:
Не там если на личности переходить то удалит
Не там если на личности переходить то удалит
А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:29
Цитата:
Не вышлют и не уволят
Цитата:
Дооо, такоооое все серое
abaika95:
Ну если за окном мрак и страх Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского
Ну если за окном мрак и страх Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского
Не вышлют и не уволят
Цитата:
abaika95:
Ну если за окном мрак и страх
Ну если за окном мрак и страх
Дооо, такоооое все серое
(Полноправные пользователи)
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- 02.07.13
- Сообщений:
- 1386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:43
Всех с праздником Великой Победы, товарищи! Никто не забыт! Ничто не забыто!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 15:57
Цитата:
Писал же меня забанили)
Цитата:
Ну мало ли
Завтра в Канаде политика поменяться и все не геи вдруг станут врагами народа) и приплыли)Цитата:
Канада же))
maxsaf:
А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем
А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем
Писал же меня забанили)
Цитата:
maxsaf:
Не вышлют и не уволят
Не вышлют и не уволят
Ну мало ли
Завтра в Канаде политика поменяться и все не геи вдруг станут врагами народа) и приплыли)Цитата:
maxsaf:
Дооо, такоооое все серое
Дооо, такоооое все серое
Канада же))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:01
Всех с праздником!
Листаешь Каналы везде мутата какая-то современная
Зачем современные режиссеры лезут снимать про войну если даже романтические комедии у них стрёмно выходят?
Посмотришь современные фильмы и сделаешь вывод что войну выйграли исключительно зеки,враги народа и то только потому что сзади стояли заградотряды
А фильм "На Париж" это вообще что-то с чем-то
Листаешь Каналы везде мутата какая-то современная
Зачем современные режиссеры лезут снимать про войну если даже романтические комедии у них стрёмно выходят?
Посмотришь современные фильмы и сделаешь вывод что войну выйграли исключительно зеки,враги народа и то только потому что сзади стояли заградотряды
А фильм "На Париж" это вообще что-то с чем-то
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:04
О ну хоть на Евразии подряд хорошее кино показывают
Белорусский вокзал и следом в бой идут одни старики
Белорусский вокзал и следом в бой идут одни старики
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:05
Неделю назад на границе Таджикистана и Киргизии (в которой случилась очередная революция) произошла маленькая война Сегодня на парад в Москву к Путину прилетел только Рахмон
Где-то делает выводы один Киселев
Где-то делает выводы один Киселев
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 20:43
тетя похоже совсем с ума сошла.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 21:37
С праздником, товарищи!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 22:22
смотрю боярышник сильно в голову ударил.
своей русофобией завалила весь форум с утра и до ночи.
и не перестает
пыхтит,пыхтит,ни стыда ни совести.
своей русофобией завалила весь форум с утра и до ночи.
и не перестает
пыхтит,пыхтит,ни стыда ни совести.
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