Отправлено: - 13:29

abaika95:

Ну если за окном мрак и страх Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского

abaika95:

Ну если за окном мрак и страх

Цитата:Не вышлют и не уволятЦитата:Дооо, такоооое все серое