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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 171 из 172«1...169170171172»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 08:19
#2551
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с Днем Побе́ды — праздником победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2364
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 09:29
#2552
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Чтобы помнили, какой ценой

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10214
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 10:00
#2553
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Всех с праздником Сегодня будем смотреть военные фильмы.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2352
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 11:18
#2554
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Всех с праздником Победы!!!

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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2095
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 11:26
#2555
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Спасибо, нашим дедам - воинам Красной Армии, бабушкам - медицинским сёстрам Великой Отечественной Войны, партизанам, и всему Советскому Народу который ковал будущую Победу в тылу!



Светящиеся журавли над Ржевским мемориалом.

[Исправлено: Нурбанчик, 09.05.2021 - 11:37]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10281
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:27
#2556
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Цитата:
abaika95:
Не там если на личности переходить то удалит

А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10281
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:29
#2557
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Цитата:
abaika95:
Ну если за окном мрак и страх Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского

Не вышлют и не уволят ;-)

Цитата:
abaika95:
Ну если за окном мрак и страх

Дооо, такоооое все серое :lol:
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1386
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 13:43
#2558
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Всех с праздником Великой Победы, товарищи! Никто не забыт! Ничто не забыто!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 15:57
#2559
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Цитата:
maxsaf:
А ну раз так - выбирайте видос, покомментируем

Писал же меня забанили)
Цитата:
maxsaf:
Не вышлют и не уволят

Ну мало ли
Завтра в Канаде политика поменяться и все не геи вдруг станут врагами народа) и приплыли)Цитата:
maxsaf:
Дооо, такоооое все серое

Канада же))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:01
#2560
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Всех с праздником!
Листаешь Каналы везде мутата какая-то современная
Зачем современные режиссеры лезут снимать про войну если даже романтические комедии у них стрёмно выходят?
Посмотришь современные фильмы и сделаешь вывод что войну выйграли исключительно зеки,враги народа и то только потому что сзади стояли заградотряды
А фильм "На Париж" это вообще что-то с чем-то
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:04
#2561
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О ну хоть на Евразии подряд хорошее кино показывают
Белорусский вокзал и следом в бой идут одни старики
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 16:05
#2562
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Неделю назад на границе Таджикистана и Киргизии (в которой случилась очередная революция) произошла маленькая война Сегодня на парад в Москву к Путину прилетел только Рахмон
Где-то делает выводы один Киселев
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 20:43
#2563
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тетя похоже совсем с ума сошла.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 21:37
#2564
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С праздником, товарищи!

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11814
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 09.05.21 - 22:22
#2565
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смотрю боярышник сильно в голову ударил.
своей русофобией завалила весь форум с утра и до ночи.
и не перестает
пыхтит,пыхтит,ни стыда ни совести.
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