В этом году в стране проходит сразу две акции в честь Дня Победы. В режиме прямого эфира проходит интерактивная акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Второй проект получил название "Жаужүрек полк". Читать новость
Интересно,почему то в России нет такой информации? А вот предателей и изменников в годы Великой Отечественной войны было не мерено!Скажем правду, коллаборационистское движение на временно оккупированной немцами территории Советского Союза было достаточно массовым.Коллаборационистов из числа раскулаченных, осужденных, недовольных советской властью, антисоветских эмигрантов, и, частично из военнопленных Красной Армии, на службе фашистам в Вермахте, полицейских формированиях, СС и СД по разным оценкам было от 1 до 2,5 млн. человек!!! Основной объединяющей силой похода российских предателей против Советского Союза стал Русский Общевоинский Союз (РОВС), который 12 сентября 1941 года в Белграде создает Отдельный Русский Корпус (ОРК) под командованием шефа русской эмиграции в Сербии генерала Добровольческой Русской Армии М.Ф.Скородумова. Вот такие были дела.....
На фронт ушло около 70 процентов мужского населения Казахстана в возрасте 18-50 лет.
О предателях ! Основной объединяющей силой похода российских предателей против Советского Союза стал Русский Общевоинский Союз (РОВС), который 12 сентября 1941 года в Белграде создает Отдельный Русский Корпус (ОРК) под командованием шефа русской эмиграции в Сербии генерала Добровольческой Русской Армии М.Ф.Скородумова. Ведь от их рук гибли мужчины Казахстанцы не зависимо от национальности! Похоже вы встали на защиту предателей Родины?
ПолиграфЪ Боярышников: Похоже вы встали на защиту предателей Родины?
С размахом бьёт! Робко солгала, что в России умалчивают о вкладе казахстанцев в ВОВ, а потом, чтобы внести ложку дёгтя в праздник, почему-то вбросила информацию о предателях!При чём, только о русских... Для чего? Да мало что-то дала информации. Добавлю. Фашистам с 1940 по 1945 год служило до 1,5 млн граждан СССР (не только русских) Историки называют причины. Советская власть существовала всего лишь 23 года. Значительной часть граждан СССР была недовольна Советской властью ( коллективизацией, сталинскими репрессиями, террором, борьбой с религиозными убеждениями и др.), а также хватало белогвардейщины. И вот в таких условиях большевики сумели организовать оборону, сплотить народ и ПОБЕДИТЬ!
Вот тут размах так размах! Чехия будет требовать от Российской Федерации не менее одного миллиарда крон в качестве компенсации за последствия взрывов во Врбетицах. Об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова!
В то время, почти одновременно, многие представители своих подразделений устанавливали флаги во всевозможных местах рейхстага. Кошкарбаев и Булатов успели первыми. Но сравните: "Знамя Победы" и "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок"
таноми52: "лейтенант Р. Кошкарбаев первым прикрепил к колонне красный флажок"
О том, что первыми все же были Рахимжан Кошкарбаев и Георгий Булатов, знает каждый казахстанский школьник из учебника истории!Но партийная номенклатура в угоду Иосифу Сталину в качестве главного героя представила грузина по национальности Мелитона Кантарию,и в качестве второго – Михаила Егорова. Правда, когда к героям подошли фотокоры, они честно признались: «Не мы первые!». «Новая газета» ссылается на телеграмму, посланную И.Сталину, где указывается, что: Командиром взвода разведки 1 стрелкового батальона, младшим лейтенантом Кошкарбаевым, и бойцом разведвзвода полка Булатовым было водружено знамя над зданием рейхстага.
ПолиграфЪ Боярышников: Интересно,почему то в России нет такой информации? А вот предателей и изменников в годы Великой Отечественной войны было не мерено!Скажем правду, коллаборационистское движение на временно оккупированной немцами территории Советского Союза было достаточно массовым.Коллаборационистов из числа раскулаченных, осужденных, недовольных советской властью, антисоветских эмигрантов, и, частично из военнопленных Красной Армии, на службе фашистам в Вермахте, полицейских формированиях, СС и СД по разным оценкам было от 1 до 2,5 млн. человек!!! О
В России наверное этой информации, нету. Но увас то наверняка-есть! Есть ли нации, бывшего СССР, среди которых, предателей было больше чем в других. Погуглите, изложите и -обсудим...
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: О предателях !
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Ведь от их рук гибли мужчины Казахстанцы не зависимо от национальности! Похоже вы встали на защиту предателей Родины?
Думаю что благодаря таким вбросам через пару лет ВЧКашка будет зиговать ,,героям туркестанского легиона,, Печально...
Первое знамя Победы принёс простой Вася/Серик из мухосранска. Он прошёл тыщи км пешком гоня врага. Думаю для многих людей ваще по барабану кто был по шустрей и смог первый залесть на руины. Просто щас модно стало высасывать проблему на ровном месте. И на этом в очередной раз раздувать русофобию.
Командиром взвода разведки 1 стрелкового батальона, младшим лейтенантом Кошкарбаевым, и бойцом разведвзвода полка Булатовым было водружено знамя над зданием рейхстага». Какая тут русофобия? Григорий Булатов был русский!Уроженец уральской деревни Черкасово! Но звезду Героя Булатову не вручили. Вместо нее дали орден Красного Знамени, а после он был приглашен на прием к Сталину. «Гриша был доставлен, — вспоминает друг Булатова Виктор Шуклин. — Разговор был кратким и без свидетелей: «Товарищ Булатов! Вы совершили героический поступок, и поэтому достойны звания Героя Советского Союза и «Золотой Звезды», но на сегодняшний день обстоятельства требуют, чтобы на вашем месте были другие люди. Вы должны забыть, что совершили подвиг. Пройдет время, и вас дважды наградят «Золотой Звездой». После приема в Кремле Булатова привезли на одну из правительственных дач (в открытых источниках чаще всего упоминается дача Берии). На даче была разыграна инсценировка — горничная обвинила Григория в попытке изнасилования. Молодого знаменосца приговорили к полутора годам тюрьмы. «Новой газете» опубликован исторический очерк Сергея Баймухаметова о штурме Рейхстага, о бойцах и офицерах, что первыми пошли на приступ «логова зверя» и подняли над ним красные знамена Победы. Первым среди первых был рядовой Григорий Булатов. Его флаг солдаты сшили из красного чехла перины, которую нашли в разбомбленном берлинском доме. Позже это полотнище из тика было разрезано на «памятные» квадратики для оставшихся в живых бойцов и офицеров.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать