Отправлено: - 19:39

Добрый земледелец:

Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения.

Добрый земледелец:

Власть использует день Победы и ветеранов, чтобы составить себе пиар.

Добрый земледелец:

победобесие.

Добрый земледелец:

Вот этот отрывок из статьи похоже вообще все просто проигнорировали.

Цитата:Ещё как имеет! Вспоминаю, как горели глаза брата, когда он в детстве смотрел парад на Красной площади!Как они с пацанами потом обсуждали и парадный строй, и технику. И сколько гордости за страну было в этих разговорах! Парад эффективнее, чем рассусоливания о патриотизме!Цитата:В чём пиар? Ведь Победа - это заслуга прошлых поколений!Цитата:Да, весь Запад, противостоявший СССР, так считает!Цитата:Да, проигнорировали!Ибо есть вред от его деклараций, поддерживающих вбросы либерастов! А что он там, внутри себя чувствует, это его личное дело!