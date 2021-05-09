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≡ Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41501
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
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Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
195
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 19:13
#30
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Вот как, победобесие? Ну-ну.... Вот такие "непобедобесные" и продают Родину за печеньки. И те, кто крышует и науськивает этих "непобедобесных" не понимают, что разрушают свою страну в угоду своим спонсорам
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
195
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 19:18
#31
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10229
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:32
#32
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем вы пьяного Назарова сюда выкладываите? Да и артист он не авторитетный что б его слушать. А по поводу нищей страны, так эта нищая страна кормит милионы таджиков( кстати они тоже почему то не любят не Россию не Путина) странно это как то. Они едут из нищего Таджикистана в нищию Россию и при этом не любят Путина. Наверно это и есть чистая русофобия. Или просто национализм. Ну с Европой и Америкой понятно, эти спать не могу и жить спокойно пока Сибирь не отберут.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.05.2021 - 20:09]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:39
#33
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Цитата:
Добрый земледелец:
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения.


Ещё как имеет! Вспоминаю, как горели глаза брата, когда он в детстве смотрел парад на Красной площади!Как они с пацанами потом обсуждали и парадный строй, и технику. И сколько гордости за страну было в этих разговорах! Парад эффективнее, чем рассусоливания о патриотизме!

Цитата:
Добрый земледелец:
Власть использует день Победы и ветеранов, чтобы составить себе пиар.


В чём пиар? Ведь Победа - это заслуга прошлых поколений!


Цитата:
Добрый земледелец:
победобесие.


Да, весь Запад, противостоявший СССР, так считает!


Цитата:
Добрый земледелец:
Вот этот отрывок из статьи похоже вообще все просто проигнорировали.


Да, проигнорировали!Ибо есть вред от его деклараций, поддерживающих вбросы либерастов! А что он там, внутри себя чувствует, это его личное дело!
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
575
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 19:50
#34
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Змея Подколодная:
Хоть с.ы в глаза, всё Божья роса)
Вот вам путивизор и заливает ежедневно этот дождь.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
323
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 20:03
#35
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Цитата:
Vit:
Зачем вы пьяного Назарова сюда выкладываите?


У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный? Выкладываю потому что редакция тему выложила на обсуждение.Или вы тут управитель?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 20:09
#36
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Цитата:
Vit:
Да и артист он не авторитетный что б его слушать.


Действительно! Нашли авторитет!
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
575
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:12
#37
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Цитата:
таноми52:
Действительно! Нашли авторитет!

Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1022
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:37
#38
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Цитата:
alex_60:
зачем эта грязь здесь в этот день?

Ну...Слава Всемогущему Тенге, донаты от рекламодателей за количество просмотров, ещё не отменили...
;-)
Цитата:
Сабыр:
Абсолютно согласен с Назаровым. Недешевый пиар власти,а герои сидят без воды и газа,а в туалет ходят на улицу.

Хотелось бы узнать ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО. А также, по поводу переименований. Конно-батырных памятников. Празднования дня города, с приглашением спец-певцов и салютов.
Это для воспитания когото или -деньги-на ветер?
:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1022
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:51
#39
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Цитата:
Добрый земледелец:
Да кто сказал что не нужно воспитывать новое поколение? Только парад к этому процессу не имеет никакого отношения. От того что человек посмотрел проезжающую технику и посмотрел на самолёты, для которых разогнали облака, он человечнее или патриотичнее не станет.

Считаете что проведение ЭКСПО, вставка султано-батырных памятников, переименование городов, аулов и улиц воспитает новые поколения в нужном направлении?

Цитата:
Добрый земледелец:
Зато картинку красивую для Соловьева и кампании создали. Это уже не праздник, не день памяти, а победобесие. Об этом Назаров и говорит.

Так ведь в Казахстане победобесие перенесли на следующий год?
Или я не прав?
И зачем вы смотрите Соловьева, если он вам -не нравится?
Сильно напоминает ежиков. Которые плакали, кололись, но ...
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: ДуРашка в своём репертуаре! Ни дать ни взять....

Да!
Вы, как всегда, в своём репертуаре... Ни дать ни взять...

:-o
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1022
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 22:59
#40
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Цитата:
Сабыр:
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?!

Каждый человек имеет право на своё мнение. А вы его можете поддерживать или осуждать.
Цитата:
Сабыр:
Мы то лучше их все понимаем!

Мы это кто?
Вы сейчас представляете какую-то группу товарищей? Или партию?
:lol:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас есть заключение нарколога что Наазаров пьяный?

А у вас есть справка нарколога, что он был трезвый!?
:lol:
Можете предъявить?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2372
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:04
#41
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Цитата:
Сабыр:
Какой-то народный артист России! Какая-то интеллигенция! Да что он понимает и знает!? И Ахеджакова,и Макаревич,и Серебряков да кто они такие,чтобы понимать?! Мы то лучше их все понимаем!


Это в советское время "поэт в России больше, чем поэт!"(Евтушенко)
Сейчас эти , названные Вами лица, либерастня, продающая себя за деньги. Нашли пример -Серебряков! Обос-л Россию, уехал в Канаду, теперь с позором вернулся. Маразматики Макаревич и Ахеджакова - тот ещё пример!
И да, интеллигенция в массе своей всегда была гнилой.Как сказал Ленин: «На деле это не мозг [нации], а говно».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10229
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:10
#42
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Цитата:
таноми52:
Клево! Согласен полностью Нашли блин кем козырять Артистами которые продались. Серебряков ваще с позором вернулся и оправдывается как ребенок. .
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
575
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 23:37
#43
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Цитата:
Coopidon:
ваше мнение о целесообразности проведения ЭКСПО.

Экспо путин приказал провести. Инфа 100%. Как и таежный союз(Лукашенко как-то проболтался и можете сами увидеть в ютубе). Или думаете в стране 3го мира есть лишних 3 миллиарда долларов? Всем рулит чекист отсюда и все беды.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
195
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 10.05.21 - 04:45
#44
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вас есть заключение нарколога

Вам вообще никакого заключения не надо)) И так все видят по Вашим имени и фамилии, Полиграф Боярышников :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Gljuk, 10.05.2021 - 10:10]
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