Отправлено: - 22:19

ПолиграфЪ Боярышников:

Интересно,почему то в России нет такой информации? А вот предателей и изменников в годы Великой Отечественной войны было не мерено!Скажем правду, коллаборационистское движение на временно оккупированной немцами территории Советского Союза было достаточно массовым.Коллаборационистов из числа раскулаченных, осужденных, недовольных советской властью, антисоветских эмигрантов, и, частично из военнопленных Красной Армии, на службе фашистам в Вермахте, полицейских формированиях, СС и СД по разным оценкам было от 1 до 2,5 млн. человек!!! О

ПолиграфЪ Боярышников:

О предателях !

ПолиграфЪ Боярышников:

Ведь от их рук гибли мужчины Казахстанцы не зависимо от национальности! Похоже вы встали на защиту предателей Родины?

Цитата:В России наверное этой информации, нету. Но увас то наверняка-есть!Есть ли нации, бывшего СССР, среди которых, предателей было больше чем в других.Погуглите, изложите и -обсудим...Цитата:Цитата:Думаю что благодаря таким вбросам через пару лет ВЧКашка будет зиговать ,,героям туркестанского легиона,,Печально...