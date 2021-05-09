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≡ Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему первое поражение в карьере
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
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Ранее Альварес выразил готовность после объединительного боя с Сондерсом провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Но главным его условием является лимит второго среднего веса.
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
165
Re: Альварес заставил Сондерса выбросить полотенце и нанес ему...
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
#1
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бокс наших диванных экспертов не интересует судя по нулевому обсуждению. :-) политика рулит.
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