Отправлено: - 18:40

Vit: эт ты че боярышникову с фотал? А взаде муж накачался в честь Дня Победы?))

Victor Yang:

Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?

Цитата:не знаю, мы возложить цветы и почтить память дедов семьей ездили...несмотря на дождь люди идут, кто-то шатаясь.Цитата:Они просто прочитали басню Крылова "Слон и Моська".Увидевши Слона, ну на него метаться,И лаять, и визжать, и рваться;Ну так и лезет в драку с ним."Соседка, перестань срамиться,-Ей Шавка говорит,- тебе ли со Слоном возиться?Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет ВпередИ лаю твоего совсем не примечает.-"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-Вот то-то мне и духу придает,Что я, совсем без драки,Могу попасть в большие забияки.Пускай же говорят собаки:"Ай, Моська! знать, она сильна,Что лает на Слона!"