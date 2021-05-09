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≡ Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
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Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2359
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 16:11
#15
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Сабыр:
А детям на операции по 100р собирают через путивизор. Инвалиды протезы ждут годами, сироты без жилья и т.д.

Ещё много десятков лет пройдёт, пока государство разбогатеет настолько, что мгновенно будет удовлетворять эти потребности граждан. И что, все эти годы уткнуться в землю,думать только о том, как набить желудок, забыть о событиях, которыми могут гордиться новые поколения, не демонстрировать свою готовность защищать их?
Кроме насущных нужд конкретных категорий людей, нужно помнить о нравственном духе ВСЕГО народа.

[Исправлено: Gljuk, 09.05.2021 - 17:50]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
190
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 16:25
#16
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Цитата:
alex_60:

Как зачем? Надо денежки отрабатывать
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
190
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 16:27
#17
Комментарий удален модератором.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1386
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 16:29
#18
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таноми52
Цитата:
Ещё много десятков лет пройдёт, пока государство разбогатеет настолько


Согласна. Еще долги после развала СССР аукаются. Все постсоветские республики скромненько отказались платить по счетам. 104 лярда зелени. Еще рты свои смеют в сторону России открывать.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
190
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 17:56
#19
Комментарий проходит проверку.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
190
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:02
#20
Комментарий проходит проверку.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
190
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:04
#21
Комментарий проходит проверку.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
307
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 18:08
#22
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Похоже «Фабрика троллей» Евгения Пригожина работает в праздничные дни в усиленном режиме!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7398
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:15
#23
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Похоже «Фабрика троллей» Евгения Пригожина работает в праздничные дни в усиленном режиме!

Конечно, они даже и тут следят
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
307
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:23
#24
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.....

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.05.2021 - 18:24]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10212
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:31
#25
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Цитата:
yudjin:

Юд эт ты че боярышникову с фотал? А взаде муж накачался в честь Дня Победы?))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13943
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:33
#26
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Цитата:
Сабыр:
На разгон облаков сегодня над Москвой потрачено 5,6млн долларов. Миллионы долларов на облак

Очень любопытно, почему люди, ненавидящие Россию так ей интересуются? Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7398
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 18:40
#27
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Цитата:
Vit: эт ты че боярышникову с фотал? А взаде муж накачался в честь Дня Победы?))
не знаю, мы возложить цветы и почтить память дедов семьей ездили...несмотря на дождь люди идут, кто-то шатаясь.

Цитата:
Victor Yang:
Им больше делать нечего как следить за расходованием бюджета чужой страны?

Они просто прочитали басню Крылова "Слон и Моська".
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,
-Ей Шавка говорит,
- тебе ли со Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед
И лаю твоего совсем не примечает.
-"Эх, эх! - ей Моська отвечает,
-Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
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