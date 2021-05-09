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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41932 На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.Источник:

Цитата:Интересно,почему то в России нет такой информации?А вот предателей и изменников в годы Великой Отечественной войны было не мерено!Скажем правду, коллаборационистское движение на временно оккупированной немцами территории Советского Союза было достаточно массовым.Коллаборационистов из числа раскулаченных, осужденных, недовольных советской властью, антисоветских эмигрантов, и, частично из военнопленных Красной Армии, на службе фашистам в Вермахте, полицейских формированиях, СС и СД по разным оценкам было от 1 до 2,5 млн. человек!!!Основной объединяющей силой похода российских предателей против Советского Союза стал Русский Общевоинский Союз (РОВС), который 12 сентября 1941 года в Белграде создает Отдельный Русский Корпус (ОРК) под командованием шефа русской эмиграции в Сербии генерала Добровольческой Русской Армии М.Ф.Скородумова. Вот такие были дела.....