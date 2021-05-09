Прогноз на 5 дней
дождь+15°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • В-СВ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Короткая память
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41493
Николай ВОРОНИН: Короткая память
Отправлено: 09.05.21 - 14:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говоря о значении АНК, которую он и создал, Елбасы заявил: «Я хотел, чтобы наши дети и гражданине не видели столкновений. Сегодня можем констатировать, что эта моя мечта сбылась». Но действительность слишком мало отвечает этим мечтам.
Читать новость

MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
137
Re: Николай ВОРОНИН: Короткая память
Отправлено: 09.05.21 - 14:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно сказано. Не прибавить, не убавить.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1386
Re: Николай ВОРОНИН: Короткая память
Отправлено: 09.05.21 - 15:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прицельно бьете, товарищ Воронин. Всегда в яблочко.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7925
Re: Николай ВОРОНИН: Короткая память
Отправлено: 09.05.21 - 15:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Совсем недавно, в феврале 2020 года, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 11 человек, травмы получили 192 человека. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

И? Что этим автор хотел сказать?
У нас это на постоянной основе происходит? 30 лет к ряду такое происходило? Нет
Пока не случилось этой бвтовухи на нац почве и не за что было АНК поругать
А теперь хоть повод есть
Цитата:
А как быть тогда с термином «титульная нация»? Уж как коммунисты гордились «небывалым единением советского народа», а что получилось...

А как по другому назвать 70% населения?
Цитата:
Сказал Елбасы и о быстро растущем благосостоянии народа. Но можно смело заявить, что народ на подобные заявления уже не реагирует. «Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью» говорил Цицерон ну прямо про нас. Действительно, если при социализме кто-то и ездил на трамвае, а теперь купил джип и построил особняк, это не означает, что реформы удались 

Магазины полны еды
Рестораны полны народа
Каждую неделю новая едальня открывается
Машины продаются, квартиры покупаются
На улице зимой от норковые шуб рябит
А летом от гулящего веселого народа
Но по мнению автора все голодают и страдают
Да
Цитата:
Даже в блокадном Ленинграде были люди, евшие черную икру.

Все понятно автор себе черной икры позволить не может
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7397
Re: Николай ВОРОНИН: Короткая память
Отправлено: 09.05.21 - 17:16
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чего стоит его «У нас внутри Казахстана не было железных дорог».

Ну да, он мастер рассказывать сказки про белого бычка... точнее про тех двух коров, которые должны прокормить каждую семью...А зачем вообще семьям заводить коров, если у нас доход на семью пол миллиона? ... это по другой нурбасне.

Цитата:
Конфликт произошел между казахами и дунганами,

Да, сначала армяне в Караганде, потом дунгане... кто следующий будет виновен у 70% населения в том, что все есть, как есть?

Цитата:
abaika95:
Рестораны полны народа Каждую неделю новая едальня открывается Машины продаются, квартиры покупаются

ой, бай еще одна бабка нурлысказочница.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: андрей 117, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS