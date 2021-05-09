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Совсем недавно, в феврале 2020 года, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 11 человек, травмы получили 192 человека. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили.

А как быть тогда с термином «титульная нация»? Уж как коммунисты гордились «небывалым единением советского народа», а что получилось...

Сказал Елбасы и о быстро растущем благосостоянии народа. Но можно смело заявить, что народ на подобные заявления уже не реагирует. «Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью» говорил Цицерон ну прямо про нас. Действительно, если при социализме кто-то и ездил на трамвае, а теперь купил джип и построил особняк, это не означает, что реформы удались

Даже в блокадном Ленинграде были люди, евшие черную икру.

Цитата:И? Что этим автор хотел сказать?У нас это на постоянной основе происходит? 30 лет к ряду такое происходило? НетПока не случилось этой бвтовухи на нац почве и не за что было АНК поругатьА теперь хоть повод естьЦитата:А как по другому назвать 70% населения?Цитата:Магазины полны едыРестораны полны народаКаждую неделю новая едальня открываетсяМашины продаются, квартиры покупаютсяНа улице зимой от норковые шуб рябитА летом от гулящего веселого народаНо по мнению автора все голодают и страдаютДаЦитата:Все понятно автор себе черной икры позволить не может