Цитата:
Совсем недавно, в феврале 2020 года, в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых погибли 11 человек, травмы получили 192 человека. Сгорели частные дома, коммерческие объекты и автомобили.
И? Что этим автор хотел сказать?
У нас это на постоянной основе происходит? 30 лет к ряду такое происходило? Нет
Пока не случилось этой бвтовухи на нац почве и не за что было АНК поругать
А теперь хоть повод есть
Цитата:
А как быть тогда с термином «титульная нация»? Уж как коммунисты гордились «небывалым единением советского народа», а что получилось...
А как по другому назвать 70% населения?
Цитата:
Сказал Елбасы и о быстро растущем благосостоянии народа. Но можно смело заявить, что народ на подобные заявления уже не реагирует. «Устарели уже эти речи, отвергнутые действительностью» говорил Цицерон ну прямо про нас. Действительно, если при социализме кто-то и ездил на трамвае, а теперь купил джип и построил особняк, это не означает, что реформы удались
Магазины полны еды
Рестораны полны народа
Каждую неделю новая едальня открывается
Машины продаются, квартиры покупаются
На улице зимой от норковые шуб рябит
А летом от гулящего веселого народа
Но по мнению автора все голодают и страдают
Да
Цитата:
Даже в блокадном Ленинграде были люди, евшие черную икру.
Все понятно автор себе черной икры позволить не может