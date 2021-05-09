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≡ Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41491
Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в Костанае
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
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Участие в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в парке Победы сегодня, 9 мая, приняли 13 ветеранов Великой Отечественной войны. Торжественные мероприятияначались на площади перед облакиматом.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
304
Re: Возложить цветы в святой день - Как отметили День Победы в...
Отправлено: 09.05.21 - 13:00
#1
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Что сказать? Организаторы молодцы!
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