Отправлено: - 12:59

alex_60:

зачем эта грязь здесь в этот день?

ПолиграфЪ Боярышников:

Ждём признания Народного артиста России Дмитрия Назарова,иностранным агентом!Ждём возбуждения уголовного дела

Цитата:Согласен, для грязи не совсем подходяще.Цитата:Ждите, ждите.Подгорело у повара,да и место "Гражданина поэта" вакантно...