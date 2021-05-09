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≡ Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41491
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
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Народный артист России Дмитрий Назаров раскритиковал сложившийся в своей стране стиль проведения Дня Победы. Стихотворение на эту тему 63-летний актер опубликовал на своем канале в YouTube и в своем Instagram
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11811
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 10:27
#1
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зачем эта грязь здесь в этот день?
редакция выложила свое мнение.
позор.
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С
* Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
565
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 11:32
#2
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Абсолютно согласен с Назаровым. Недешевый пиар власти,а герои сидят без воды и газа,а в туалет ходят на улицу.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
304
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 12:11
#3
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Цитата:
В Сети видеозапись вызвала волну возмущения. На актера посыпались оскорбления со стороны пользователей, а руководитель телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала Назарова русофобом.

Источник:


ДуРашка в своём репертуаре! Ни дать ни взять....
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
304
Народный артист выступил против "бессмысленного парада"
Отправлено: 09.05.21 - 12:25
#4
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Ждём признания Народного артиста России Дмитрия Назарова,иностранным агентом!Ждём возбуждения уголовного дела по растрате денежных средств при съёмке сериала "Кухня"! И реальный срок отбывания срока заключения в исправительной колонию номер 2 в городе Покров Владимирской области. :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 09.05.2021 - 12:27]
Профайл
С
* Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
565
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 12:41
#5
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Да,власть боится понимающих людей. И с деньгами он точно может попрощаться. Затравят и уволят отовсюду.
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
162
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 12:54
#6
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читал и слышал такое в 90-е от "доброжелателей"желающих всего хорошего и прекрасного России.зачем вам это?зачем вам то?зачем вам эта победа?зачем вам армия?ведь никто нападать на вас не собирается.и т.д
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
59
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 12:59
#7
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Цитата:
alex_60:
зачем эта грязь здесь в этот день?

Согласен, для грязи не совсем подходяще.Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ждём признания Народного артиста России Дмитрия Назарова,иностранным агентом!Ждём возбуждения уголовного дела

Ждите, ждите.
Подгорело у повара,да и место "Гражданина поэта" вакантно...
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1381
Re: Народный артист выступил против "бессмысленного...
Отправлено: 09.05.21 - 13:02
#8
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Цитата:
ДуРашка в своём репертуаре! Ни дать ни взять...

Надо посмотреть, что творится в ДуКазашке, празднование Победы 9 мая 2021 года перенесли на 2022 год) Аплодисменты, занавес) Еще одна вуайеристка. Лезите изо всех щелей)
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