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≡ В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41491
В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 09.05.21 - 12:54
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В этом году в стране проходит сразу две акции в честь Дня Победы. В режиме прямого эфира проходит интерактивная акция в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Второй проект получил название "Жаужүрек полк".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
304
Re: В Казахстане проходит акция "Бессмертный полк"
Отправлено: 09.05.21 - 12:54
#1
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Цитата:
На фронт ушло около 70 процентов мужского населения в возрасте 18-50 лет.

Источник:


Интересно,почему то в России нет такой информации?
А вот предателей и изменников в годы Великой Отечественной войны было не мерено!Скажем правду, коллаборационистское движение на временно оккупированной немцами территории Советского Союза было достаточно массовым.Коллаборационистов из числа раскулаченных, осужденных, недовольных советской властью, антисоветских эмигрантов, и, частично из военнопленных Красной Армии, на службе фашистам в Вермахте, полицейских формированиях, СС и СД по разным оценкам было от 1 до 2,5 млн. человек!!! :-P :-P :-P Основной объединяющей силой похода российских предателей против Советского Союза стал Русский Общевоинский Союз (РОВС), который 12 сентября 1941 года в Белграде создает Отдельный Русский Корпус (ОРК) под командованием шефа русской эмиграции в Сербии генерала Добровольческой Русской Армии М.Ф.Скородумова. Вот такие были дела.....
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