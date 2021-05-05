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Вчера 117 тысяч граждан получили вакцину, темпы наращиваются. Граждане осознали, сначала шли с осторожностью на вакцинацию. Сейчас они видят, что много знакомых привиты. Не видят каких-либо осложнений. Мы видим, активность граждан повышается", - сказал министр.

Цитата:Люди хотят заграницу в отдых полететь летомВот и пошли скопом на вакцинацию