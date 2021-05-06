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В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41487
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
В Казахстане осталось 665 участников Великой отечественной войны. Об этом сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- Сообщений:
- 300
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
Цитата:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов.
а в России – 60 тысяч тенге", – отметил вице-министр.
Источник:
Источник:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21781
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 18:45
Цитата:
Причём тут, ваши тугрики, в России.
Рублей, наверное?...
ПолиграфЪ Боярышников:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т..
Миллион в Казахстане и 60000 т.т..
Причём тут, ваши тугрики, в России.
Рублей, наверное?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1379
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 19:16
Цитата:
А количество ветеранов? В России поболее будет)))
Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов
А количество ветеранов? В России поболее будет)))
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 19:32
Цитата:
Тут россияне в сети тоже возмущены
Змея Подколодная:
А количество ветеранов? В России поболее будет
А количество ветеранов? В России поболее будет
Тут россияне в сети тоже возмущены
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 20:02
Цитата:
ВЧКашка, наверное хотела сказать, что ветеранам России, Казахстан выдал в тенге.
Тут, да!
Согласен. Зачем им в России-тенге?
Рублями не могли ?
Хотя, 60000 т.т. это сколько в рублях?
Т.т. это что означает?
Цитата:
А чего им быть довольными, если ты их здесь каждый день, грязью поливаешь?
Было бы странно, если бы они были довольными...
[Исправлено: Coopidon, 06.05.2021 - 20:15]
drakon:
Причём тут, ваши тугрики, в России. Рублей, наверное?...
Причём тут, ваши тугрики, в России. Рублей, наверное?...
ВЧКашка, наверное хотела сказать, что ветеранам России, Казахстан выдал в тенге.
Тут, да!
Согласен. Зачем им в России-тенге?
Рублями не могли ?
Хотя, 60000 т.т. это сколько в рублях?
Т.т. это что означает?
Цитата:
abaika95: Тут россияне в сети тоже возмущены
А чего им быть довольными, если ты их здесь каждый день, грязью поливаешь?
Было бы странно, если бы они были довольными...
[Исправлено: Coopidon, 06.05.2021 - 20:15]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 300
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 22:56
Надо было продать золотой туалетный ершик Путина и увеличить сумму единовременных выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы в России.
Цитата:
В России ершики!
Цитата:
drakon:
в России. Рублей, наверное?..
в России. Рублей, наверное?..
В России ершики!
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 08:45
Цитата:
Один балбес брякнул глупость, а безумные старухи понесли ее по умам. Пользоваться золотым ёршиком это все-равно, что чистить унитаз гантелей. Никакой человек в здравом уме не будет создавать себе ненужные трудности. А во-вторых, раз уж мы говорим о роскоши, неужели барин будет опускаться до того, чтобы самому чистить унитаз? А если этим занимается челядь, то какой смысл делать ёршик из золота? Кроме как идиотизмом этот ершиковый вброс и назвать не получается. Но это как раз и показывает, сколько ещё тупоголовых баранов доверяют козлам, ведущих их на мясобойню.
ПолиграфЪ Боярышников: Надо было продать золотой туалетный ершик
Один балбес брякнул глупость, а безумные старухи понесли ее по умам. Пользоваться золотым ёршиком это все-равно, что чистить унитаз гантелей. Никакой человек в здравом уме не будет создавать себе ненужные трудности. А во-вторых, раз уж мы говорим о роскоши, неужели барин будет опускаться до того, чтобы самому чистить унитаз? А если этим занимается челядь, то какой смысл делать ёршик из золота? Кроме как идиотизмом этот ершиковый вброс и назвать не получается. Но это как раз и показывает, сколько ещё тупоголовых баранов доверяют козлам, ведущих их на мясобойню.
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 15:20
Цитата:
Причем тут золотой?
Просто он стоит 700 евро,итальянский
И таких ершиков у него по всей винодельне в каждом туалете
Чтобы когда барин осматривая свои поля и захотев в туалет, лицезрел прекрасное во всем
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо было продать золотой туалетный ершик Путина
Надо было продать золотой туалетный ершик Путина
Причем тут золотой?
Просто он стоит 700 евро,итальянский
И таких ершиков у него по всей винодельне в каждом туалете
Чтобы когда барин осматривая свои поля и захотев в туалет, лицезрел прекрасное во всем
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 21:01
Цитата:
Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовленных блюд. Перышко для того, чтобы щекотать в горле для вызывания рвотного рефлекса, ну а чаша для сбора содержимого. Это более-менее походило бы на погрязших в роскоши и забронзовевших римлян.
Но ёршик для унитаза мог придумать только либеральный идиот, у которого вместо унитаза уличный сортир на одно очко и про ёршики он впервые прочитал сидя там же из американских комиксов.
abaika95:
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий
Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовленных блюд. Перышко для того, чтобы щекотать в горле для вызывания рвотного рефлекса, ну а чаша для сбора содержимого. Это более-менее походило бы на погрязших в роскоши и забронзовевших римлян.
Но ёршик для унитаза мог придумать только либеральный идиот, у которого вместо унитаза уличный сортир на одно очко и про ёршики он впервые прочитал сидя там же из американских комиксов.
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 21:36
Цитата:
Цитата:
Цитата:
У меня для вас подарок!
И не благодарите!
Купите и пользуйтесь, если вы такие озабоченные туалетными ершиками...
Всего 12ТТ, но можете хвастаться, что у вас ....
Правда из Турции...но вы про это молчите.
Маркс: Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовлЧем ниже интеллект у данных субъектов, тем им понятнее темы про как покушал и как пока..ал. Ватерклозет, содержимое ночного горшка. Что им ещё обсудить?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В России ершики!
В России ершики!
Цитата:
abaika95:
Причем тут золотой? Просто он стоит 700 евро,италья
Причем тут золотой? Просто он стоит 700 евро,италья
У меня для вас подарок!
И не благодарите!
Купите и пользуйтесь, если вы такие озабоченные туалетными ершиками...
Всего 12ТТ, но можете хвастаться, что у вас ....
Правда из Турции...но вы про это молчите.
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