Отправлено: - 21:01

abaika95:

Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий

Цитата:Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовленных блюд. Перышко для того, чтобы щекотать в горле для вызывания рвотного рефлекса, ну а чаша для сбора содержимого. Это более-менее походило бы на погрязших в роскоши и забронзовевших римлян.Но ёршик для унитаза мог придумать только либеральный идиот, у которого вместо унитаза уличный сортир на одно очко и про ёршики он впервые прочитал сидя там же из американских комиксов.