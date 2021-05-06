Отправлено: - 15:50

maxsaf:

Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все

maxsaf:

Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака

Цитата:Не там если на личности переходить то удалитА так там аудитория большая которая его материалами кормится сидит)Цитата:Ну если за окном мрак и страхЕсли не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английскогоТо защитным эффектом как раз и будет выход на старый добрый форум,где можно зло посмеяться над рядовыми бытовыми проблемами бывших соотечественниковА потом выключаешь комп и опять мрак и серость) электрон вон на Майорке лежит ему ничего ненадо) наверно не рефлексирует)