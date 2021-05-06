Прогноз на 5 дней
пасмурно+17°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • С-СЗ, 5.87 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41487
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане осталось 665 участников Великой отечественной войны. Об этом сообщил на брифинге вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
300
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 17:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а в России – 60 тысяч тенге", – отметил вице-министр.

Источник:


Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21781
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 18:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т..

Причём тут, ваши тугрики, в России.
Рублей, наверное?... :lol: ;-)
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1379
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 19:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Миллион в Казахстане и 60000 т.т.. это вам не Бубль Гум.. это оскорбление...чести ветеранов


А количество ветеранов? В России поболее будет)))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7918
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 19:32
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А количество ветеранов? В России поболее будет

Тут россияне в сети тоже возмущены
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1006
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 06.05.21 - 20:02
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Причём тут, ваши тугрики, в России. Рублей, наверное?...

ВЧКашка, наверное хотела сказать, что ветеранам России, Казахстан выдал в тенге.
Тут, да!
Согласен. Зачем им в России-тенге?
Рублями не могли ?
8-)
Хотя, 60000 т.т. это сколько в рублях?
Т.т. это что означает?
Цитата:
abaika95: Тут россияне в сети тоже возмущены

А чего им быть довольными, если ты их здесь каждый день, грязью поливаешь?
Было бы странно, если бы они были довольными...
;-)

[Исправлено: Coopidon, 06.05.2021 - 20:15]
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
300
Re: В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной...
Отправлено: 06.05.21 - 22:56
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было продать золотой туалетный ершик Путина и увеличить сумму единовременных выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы в России.



Цитата:
drakon:
в России. Рублей, наверное?..


В России ершики!

Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1329
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 08:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Надо было продать золотой туалетный ершик

Один балбес брякнул глупость, а безумные старухи понесли ее по умам. Пользоваться золотым ёршиком это все-равно, что чистить унитаз гантелей. Никакой человек в здравом уме не будет создавать себе ненужные трудности. А во-вторых, раз уж мы говорим о роскоши, неужели барин будет опускаться до того, чтобы самому чистить унитаз? А если этим занимается челядь, то какой смысл делать ёршик из золота? Кроме как идиотизмом этот ершиковый вброс и назвать не получается. Но это как раз и показывает, сколько ещё тупоголовых баранов доверяют козлам, ведущих их на мясобойню.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7918
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 15:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо было продать золотой туалетный ершик Путина

Причем тут золотой?
Просто он стоит 700 евро,итальянский
И таких ершиков у него по всей винодельне в каждом туалете
Чтобы когда барин осматривая свои поля и захотев в туалет, лицезрел прекрасное во всем
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1329
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 21:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даже ёршик чтобы был итальянский прямо из Италии а не из этих ваших россий

Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовленных блюд. Перышко для того, чтобы щекотать в горле для вызывания рвотного рефлекса, ну а чаша для сбора содержимого. Это более-менее походило бы на погрязших в роскоши и забронзовевших римлян.

Но ёршик для унитаза мог придумать только либеральный идиот, у которого вместо унитаза уличный сортир на одно очко и про ёршики он впервые прочитал сидя там же из американских комиксов.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1006
В Казахстане осталось 665 ветеранов Великой Отечественной войны
Отправлено: 08.05.21 - 21:36
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: Ну я бы понял ещё, если бы писали про перышко с золотой ручкой и золотую чашу для опорожнения желудка, чтобы во время трапезы можно было попробовать максимальное количество приготовл
Чем ниже интеллект у данных субъектов, тем им понятнее темы про как покушал и как пока..ал. Ватерклозет, содержимое ночного горшка. Что им ещё обсудить? :lol:

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
В России ершики!

Цитата:
abaika95:
Причем тут золотой? Просто он стоит 700 евро,италья


У меня для вас подарок!
И не благодарите!
Купите и пользуйтесь, если вы такие озабоченные туалетными ершиками...



Всего 12ТТ, но можете хвастаться, что у вас ....
Правда из Турции...но вы про это молчите.

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Coopidon, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS