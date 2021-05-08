Отправлено: - 16:30

КГСПС:

Что за бред несут? Это ежегодный праздник. Как его можно перенести на следующий год?

drakon:

Правильно сказать - отменили празднование..

Цитата:Цитата:Особенности перевода.А еще для чиновника этот язык нероднойНадо понимать так это косноязычие...