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≡ Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41486
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
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Участок для строительства Людмиле Берестовой подарил ее отец. Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант. Разумеется, встал вопрос о строительстве. На какие деньги это все делать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13942
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
#1
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Хорошее дело, но
Цитата:
Людмила Берестова надеется, что к зиме в Костанае начнет работать приют для бездомышей

Источник:

Очень вряд ли, хотя бы потому что:
Цитата:
На момент публикации этого материала сборы слегка перевалили за миллион. Всего требуется 24 млн тенге.

Источник:

Плюс проект, согласование и прочее. А 24 млн точно хватит?
Цитата:
В нем будут ветеринарный кабинет, инфекционное отделение, карантин, места для содержания кошек, ослабленных собак и щенков, хозяйственные помещения.

Источник:

Кухня для приготовления еды животным, про людей забывать нельзя - должно быть место для приема пищи, переодевания и санитарный пропускник (раздельные раздевалка для рабочей и домашней одежды, между ними - душ.)
Цитата:
В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.

Источник:

Есть нормы по кинологическим службам, по ветеринарным, по зоофермам - всё нужно делать, чтобы нормы РК не нарушались. Нормы РФ не будут приниматься во внимание.
Цитата:
Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант.

Источник:

Есть понятие санитарной зоны, в которой не должно быть жилья и других предприятий - нужно учесть. Она зависит от наполняемости приюта - м.б. 300, 500 или 1000 метров. В том числе нужно продумать утилизацию умерших животных.

Ну и ещё - здание нужно обслуживать, а это тоже стоит немалых денег.

Я ни в коем случае не отношусь скептически к этой затее, но немного спускаю с небес на землю. Если, конечно, хотят чтобы приют работал легально.

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:20]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:33]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 23:13]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1379
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 06.05.21 - 19:26
#2
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Удачи Вам! Пусть все получится!
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
284
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 07.05.21 - 10:07
#3
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Цитата:
Зато мы сможем на базе этого приюта проводить массовую стерилизацию.

Источник:

Вот это лучше,чем отстреливать.Одно НО.Бывают случаи,когда с поводка убегают и породные "племенные животные".И прежде чем стерилизовать найденных-отловленных животных,нужно убедиться,что их не разыскивают.Посмотреть,есть ли клеймо на животе,какая-то информация на ошейние(если он есть,естественно животное чье-то) Конечно,следить за своими питомца-задача и ответственность только хозяина.Думаю зоозащитникам не стоит в таких ситуациях "рубить с плеча"и сразу стерилизовать,а дать владельцу животного щанс.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13942
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 07.05.21 - 10:53
#4
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Цитата:
Сергей kst:
Бывают случаи,когда с поводка убегают и породные "племенные животные

Во время выгула собака должна быть в ошейнике и наморднике. Да и вообще в масштабах страны необходимо вести учет всех собак с нанесением на ошейник информации о хозяине и месте жительства. Но это уже другая история.

И я думаю что инициатор слишком всё упрощает. 24 миллиона однозначно не хватит, да и содержание такого приюта выйдет не один миллион в месяц.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
284
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 07.05.21 - 11:22
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Во время выгула собака должна быть в ошейнике и наморднике.

Естественно,но тут есть нюанс.Есть породы,на которых просто нет намордников,т.е. мини собаки,так же есть брахицефалы(типа бульдоги)короткомордые,которые в жару задыхаются в наморднике.Моментов много. Так же кошка ,может бросится и на прохожего и на собаку.Им тоже намордники?Моментов много, повторюсь.Причем от кошки,помимо укусов зубов,не менее опасные и болезненные раны на теле от когтей.Цитата:
Victor Yang:
И я думаю что инициатор слишком всё упрощает. 24 миллиона однозначно не хватит, да и содержание такого приюта выйдет не один миллион в месяц.

Одно дело его построить.Естественно в 1млн.\мес. не уложатся.Хотя,все зависит от масштабов поставленной задачи.Содержание приюта не дешево,здание 324 м.кв,особенно зимой,в отопительный период.Электричество,канализация,водопровод-скважина?Утилизация медотходов,зп ветеринара,персонала,корма,лекарства.Чтобы сказать точнее,приблизительно хотя бы,нужно знать на сколько мест приют.В Грузии,к примеру,собак лечат если нужно,стерилизуют,вакцинируют,крепят бирку на ухо и отправляют на улицу.
Это только гос поддержка.Сомневаюсь,что найдутся постоянные спонсоры на гражданке.

[Исправлено: Сергей kst, 07.05.2021 - 11:29]
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13942
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 07.05.21 - 11:57
#6
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Цитата:
Сергей kst:
мини собаки,так же есть брахицефалы

Я думаю что с породистыми собаками будут поступать разумно.
Пока без законов о приютах можно работать до первого конфликта. Как только появится конфликт на почве "своей собаки" - нужен закон, который будет регламентировать деятельность таких приютов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10210
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 07.05.21 - 22:34
#7
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Мясо собаки не только вкусно но и полезно и лечит многие болезни , туберкулёз и другие болячки. В отличии от коров .Процесс приготовления весьма прост. Можно потом в будущем заводик не большой замутить. Организовать поставки в Китай. Для них это будет делекатес.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2355
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 08.05.21 - 07:55
#8
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Цитата:
Vit:
Мясо собаки не только вкусно но и полезно и лечит


Эх,Вит! это ты о последнем ангеле на Земле? :-(
Человечина, по отзывам маньяков, тоже вкусна

[Исправлено: таноми52, 08.05.2021 - 08:11]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13942
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 08.05.21 - 08:18
#9
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Цитата:
Vit:
Мясо собаки не только вкусно но и полезно

Vit, вот совсем неуместное заявление.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 08.05.21 - 11:47
#10
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Цитата:
Vit:
но и полезно и лечит многие болезни , туберкулёз

Раньше, в СИЗО - шло за Высший сорт... :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10210
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 08.05.21 - 15:38
#11
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Цитата:
Victor Yang:

Скорей всего уместно мое заявление)) более того я как человек относяший к собакам очень, очень отрицательно. Вернее я считаю что собаки на уровни крыс. Знаю и видел как собаки загрызали до смерти детей. Я против всяких "ящиков" для собак. Предлагаю : дайте мне 24 ляма и через неделю в городе Костанай вы не увидите бродячих собак, Ещё скорей всего останетутся деньги . Думаю лямов 20 останется.Их обезаюсь оставить в какой-нибудь детдом.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10210
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 08.05.21 - 17:17
#12
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Цитата:
таноми52:
Не, не Таноми я не про ангелов. Я про собак. Не надо путать. собак и ангелов.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2355
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 08.05.21 - 17:29
#13
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Не знаю,Вит, дойдёт ли до твоего сердца, но всё же..

Василий Куролесов

Я свято верю, что собака -
последний Ангел на Земле...
Когда затянет душу мраком -
она одна придет ко мне.
Когда меня друзья оставят,
когда надежды предадут,
поверить в искренность заставят
глаза собачьи,что не лгут...
Когда мелком последней боли
жизнь подведет черту свою,
усилием собачьей воли
она лизнет ладонь мою.
И даже там, в раю собачьем,
по мне тоскуя в тишине,
она вернется в час назначенный
последним Ангелом ко мне!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10210
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 08.05.21 - 17:53
#14
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Цитата:
таноми52:

Нет. Недошло. Извини.
К счастью для активистов фонда, участок для строительства Людмиле подарил ее отец
Ну раз отец смог подарить на развлечение дочи пол га! То я думаю что можно и подарить и колбасный цех что б кормить всех собак. Нафиг собирать какие то 24?
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