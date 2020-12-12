Отправлено: - 23:17

Мы страдаем от санкций. Мы зависим от курса рубля. На наших прилавках российская продукция. Вместе с рублем обесценивается и тенге. Я не экономист. Но, любая зависимость от другой страны приводит к плачевным последствиям. Мы страдаем от российской агрессии.



Может лучше выйти из бесполезных союзов и начать выстраивать независимую экономику? Принять свои проекты, нацеленные на развитие. Можно и не состоять в каких-либо союзах, но все равно развиваться. Не думаю, что так сложно будет расторгнуть соглашение с Россией. Важно всегда ориентироваться и исходить из собственной выгоды.



Кроме того, у нас рядом есть Китай. Китай это вторая мировая экономика. Страна мощно развивается в последние годы. В нашей стране процветает синофобия. Большая часть синофобии навязана нам Россией. Китай тоже наш сосед. Нам важно налаживать с ним экономические связи. Китай, конечно, пострадал он пандемии, как и другие страны. Но, экономические показатели все равно растут.

А вот Россия деградирует. Экономические показатели страны все ниже. Но, влияние на нас растет. Нам невыгодно сотрудничать с Россией. Она ничего не производит. Страна зависит от нефти, как и Казахстан.



Китай же славится своими фабриками по всему миру, производит товары, и экспортирует их во все страны.



Роль Казахстана в экономическом сотрудничестве с Китаем, незначительна . В основном Китаю выгоден Казахстан с точки зрения транзита. Страна может перевозить через Казахстан товары в Европу. Мы получаем от этого прибыль без какого-либо союза. Обе страны нацелены на двухстороннюю выгоду и прибыль. Россию бесит дружба Китая с Казахстаном. Поэтому, от нее начинает исходить агрессия. Россия воспринимает нас как младшего брата. Китаю это не нужно.



Очередной ,,крик души,, от патриота Казахстана (оригинал легко найти в Гугле, даже Погремушквм):Цитата:Рс и эти люди учат других, как любить Родину!?