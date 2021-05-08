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≡ Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41486
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 12:02
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"В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь", - написал Уали.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 12:02
#1
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И вчера, парада - небыло?... :lol:

[Исправлено: drakon, 08.05.2021 - 12:04]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Re: Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 13:35
#2
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Правильно сказать - отменили празднование... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7917
Re: Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 15:17
#3
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Цитата:
drakon:
Правильно сказать - отменили празднование.

В Германии будет празднование?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1310
Re: Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 16:04
#4
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Что за бред несут? Это ежегодный праздник. Как его можно перенести на следующий год? Или с 22-го перенесут на 23-й?
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
58
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 16:30
#5
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Цитата:
КГСПС:
Что за бред несут? Это ежегодный праздник. Как его можно перенести на следующий год?

Цитата:
drakon:
Правильно сказать - отменили празднование..

Особенности перевода.
А еще для чиновника этот язык неродной
Надо понимать так это косноязычие...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10210
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 18:22
#6
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Не че страшного . Год реально сложный для всех. Думаю ветераны не должны обижатся, им и так вроде государство все эти года не обижало квартиры каждый год, холодильники,. А этот год унес много жизней. Думаю внуки ветеранов не будут обижатся что им очередная квартира от акимата не достанется. . А так да. Мы отметим по любому 9 мая! Всех с днем победы!

[Исправлено: Vit, 08.05.2021 - 17:24]
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