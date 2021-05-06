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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 170 из 170«1...168169170
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 21:27
#2536
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интересно, у пользователя на компьютере и на смартфоне две разные аватары.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 22:47
#2537
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Цитата:
alex_60:
на компьютере и на смартфоне две разные аватары.

У меня - да, разные и ники - тоже... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:00
#2538
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Цитата:
abaika95:
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается) Аудитория задавит)

Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:01
#2539
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Цитата:
alex_60:
для меня лично ничего не изменилось. и для родственников тоже.

Ну это пока экзамены сдавать не пришлось))
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:11
#2540
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Цитата:
Vit:
Незнаю как там у вас в России. А у нас хлебушек бесплатный раздают.

Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 00:15
#2541
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Цитата:
Victor Yang:
Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".

Хаха, точно, а я что-то даже без внимания :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 00:18
#2542
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Цитата:
Vit:
А у нас хлебушек бесплатный раздают.

А у вас это где? В Кустанайской губернии? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 02:08
#2543
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Цитата:
alex_60:
две разные аватары

----А у тебя как ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 12:12
#2544
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Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? :lol: Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 14:05
#2545
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как приятно вспоминать это время в прошлом году. сиди дома, дают денег,
что хочешь то и твори. мне нравилось.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 16:11
#2546
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пойду сейчас карасей ловить.
на праздник. шашлык в прошлом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 16:14
#2547
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проехали сейчас,
навели везде порядок.
людей везде много.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2355
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.05.21 - 12:00
#2548
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И пусть перенесли...

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.05.21 - 15:50
#2549
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Цитата:
maxsaf:
Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все

Не там если на личности переходить то удалит
А так там аудитория большая которая его материалами кормится сидит)
Цитата:
maxsaf:
Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака

Ну если за окном мрак и страх
Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского
То защитным эффектом как раз и будет выход на старый добрый форум,где можно зло посмеяться над рядовыми бытовыми проблемами бывших соотечественников
А потом выключаешь комп и опять мрак и серость) электрон вон на Майорке лежит ему ничего ненадо) наверно не рефлексирует)
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