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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 21:27
интересно, у пользователя на компьютере и на смартфоне две разные аватары.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21778
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 22:47
Цитата:
У меня - да, разные и ники - тоже...
alex_60:
на компьютере и на смартфоне две разные аватары.
на компьютере и на смартфоне две разные аватары.
У меня - да, разные и ники - тоже...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:00
Цитата:
Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все
abaika95:
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается) Аудитория задавит)
Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается) Аудитория задавит)
Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:01
Цитата:
Ну это пока экзамены сдавать не пришлось))
alex_60:
для меня лично ничего не изменилось. и для родственников тоже.
для меня лично ничего не изменилось. и для родственников тоже.
Ну это пока экзамены сдавать не пришлось))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13942
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 23:11
Цитата:
Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".
Vit:
Незнаю как там у вас в России. А у нас хлебушек бесплатный раздают.
Незнаю как там у вас в России. А у нас хлебушек бесплатный раздают.
Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 00:15
Цитата:
Хаха, точно, а я что-то даже без внимания
Victor Yang:
Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".
Это тема Куата. Даже название видео могу сказать - "Бесплатный хлеб в **** в месяц Рамадан только для русских".
Хаха, точно, а я что-то даже без внимания
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 00:18
Цитата:
А у вас это где? В Кустанайской губернии?
Vit:
А у нас хлебушек бесплатный раздают.
А у нас хлебушек бесплатный раздают.
А у вас это где? В Кустанайской губернии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3309
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 02:08
Цитата:
----А у тебя как ??
alex_60:
две разные аватары
две разные аватары
----А у тебя как ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 12:12
Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 14:05
как приятно вспоминать это время в прошлом году. сиди дома, дают денег,
что хочешь то и твори. мне нравилось.
что хочешь то и твори. мне нравилось.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 16:11
пойду сейчас карасей ловить.
на праздник. шашлык в прошлом.
на праздник. шашлык в прошлом.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 07.05.21 - 16:14
проехали сейчас,
навели везде порядок.
людей везде много.
навели везде порядок.
людей везде много.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2355
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.05.21 - 12:00
И пусть перенесли...
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7917
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.05.21 - 15:50
Цитата:
Не там если на личности переходить то удалит
А так там аудитория большая которая его материалами кормится сидит)
Цитата:
Ну если за окном мрак и страх
Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского
То защитным эффектом как раз и будет выход на старый добрый форум,где можно зло посмеяться над рядовыми бытовыми проблемами бывших соотечественников
А потом выключаешь комп и опять мрак и серость) электрон вон на Майорке лежит ему ничего ненадо) наверно не рефлексирует)
maxsaf:
Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все
Да кто там чем задавит?)) Тупо Куатик удалит камент и все
Не там если на личности переходить то удалит
А так там аудитория большая которая его материалами кормится сидит)
Цитата:
maxsaf:
Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака
Интересно, НГ обидится, если я скажу, что это мое любимое юмористическое издание? Я уже давно не смотрю юмористические передачи, потому что ну не смешно. А тут частенько выстреливает ржака
Ну если за окном мрак и страх
Если не уверен вышлют тебя завтра просто или уволят с работы за незнание английского
То защитным эффектом как раз и будет выход на старый добрый форум,где можно зло посмеяться над рядовыми бытовыми проблемами бывших соотечественников
А потом выключаешь комп и опять мрак и серость) электрон вон на Майорке лежит ему ничего ненадо) наверно не рефлексирует)
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