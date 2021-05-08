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≡ Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41486
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 12:02
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"В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению Президента оказана материальная помощь", - написал Уали.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 12:02
#1
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И вчера, парада - небыло?... :lol:

[Исправлено: drakon, 08.05.2021 - 12:04]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21778
Re: Празднование Дня Победы перенесли в Казахстане на год
Отправлено: 08.05.21 - 13:35
#2
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Правильно сказать - отменили празднование... :lol: ;-)
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