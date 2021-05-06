Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
Участок для строительства Людмиле Берестовой подарил ее отец. Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант. Разумеется, встал вопрос о строительстве. На какие деньги это все делать? Читать новость
Кухня для приготовления еды животным, про людей забывать нельзя - должно быть место для приема пищи, переодевания и санитарный пропускник (раздельные раздевалка для рабочей и домашней одежды, между ними - душ.) Цитата:
В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.
Есть понятие санитарной зоны, в которой не должно быть жилья и других предприятий - нужно учесть. Она зависит от наполняемости приюта - м.б. 300, 500 или 1000 метров. В том числе нужно продумать утилизацию умерших животных.
Ну и ещё - здание нужно обслуживать, а это тоже стоит немалых денег.
Я ни в коем случае не отношусь скептически к этой затее, но немного спускаю с небес на землю. Если, конечно, хотят чтобы приют работал легально.
Вот это лучше,чем отстреливать.Одно НО.Бывают случаи,когда с поводка убегают и породные "племенные животные".И прежде чем стерилизовать найденных-отловленных животных,нужно убедиться,что их не разыскивают.Посмотреть,есть ли клеймо на животе,какая-то информация на ошейние(если он есть,естественно животное чье-то) Конечно,следить за своими питомца-задача и ответственность только хозяина.Думаю зоозащитникам не стоит в таких ситуациях "рубить с плеча"и сразу стерилизовать,а дать владельцу животного щанс.
Сергей kst: Бывают случаи,когда с поводка убегают и породные "племенные животные
Во время выгула собака должна быть в ошейнике и наморднике. Да и вообще в масштабах страны необходимо вести учет всех собак с нанесением на ошейник информации о хозяине и месте жительства. Но это уже другая история.
И я думаю что инициатор слишком всё упрощает. 24 миллиона однозначно не хватит, да и содержание такого приюта выйдет не один миллион в месяц.
Victor Yang: Во время выгула собака должна быть в ошейнике и наморднике.
Естественно,но тут есть нюанс.Есть породы,на которых просто нет намордников,т.е. мини собаки,так же есть брахицефалы(типа бульдоги)короткомордые,которые в жару задыхаются в наморднике.Моментов много. Так же кошка ,может бросится и на прохожего и на собаку.Им тоже намордники?Моментов много, повторюсь.Причем от кошки,помимо укусов зубов,не менее опасные и болезненные раны на теле от когтей.Цитата:
Victor Yang: И я думаю что инициатор слишком всё упрощает. 24 миллиона однозначно не хватит, да и содержание такого приюта выйдет не один миллион в месяц.
Одно дело его построить.Естественно в 1млн.\мес. не уложатся.Хотя,все зависит от масштабов поставленной задачи.Содержание приюта не дешево,здание 324 м.кв,особенно зимой,в отопительный период.Электричество,канализация,водопровод-скважина?Утилизация медотходов,зп ветеринара,персонала,корма,лекарства.Чтобы сказать точнее,приблизительно хотя бы,нужно знать на сколько мест приют.В Грузии,к примеру,собак лечат если нужно,стерилизуют,вакцинируют,крепят бирку на ухо и отправляют на улицу. Это только гос поддержка.Сомневаюсь,что найдутся постоянные спонсоры на гражданке.
Я думаю что с породистыми собаками будут поступать разумно. Пока без законов о приютах можно работать до первого конфликта. Как только появится конфликт на почве "своей собаки" - нужен закон, который будет регламентировать деятельность таких приютов.
Мясо собаки не только вкусно но и полезно и лечит многие болезни , туберкулёз и другие болячки. В отличии от коров .Процесс приготовления весьма прост. Можно потом в будущем заводик не большой замутить. Организовать поставки в Китай. Для них это будет делекатес.
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