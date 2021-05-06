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ПолиграфЪ Боярышников: Надо было продать золотой туалетный ершик

Цитата:Один балбес брякнул глупость, а безумные старухи понесли ее по умам. Пользоваться золотым ёршиком это все-равно, что чистить унитаз гантелей. Никакой человек в здравом уме не будет создавать себе ненужные трудности. А во-вторых, раз уж мы говорим о роскоши, неужели барин будет опускаться до того, чтобы самому чистить унитаз? А если этим занимается челядь, то какой смысл делать ёршик из золота? Кроме как идиотизмом этот ершиковый вброс и назвать не получается. Но это как раз и показывает, сколько ещё тупоголовых баранов доверяют козлам, ведущих их на мясобойню.