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Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
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