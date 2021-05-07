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≡ Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41485
Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 07.05.21 - 15:07
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Полицейского уволили за непрофессиональные действия в момент задержания мужчин в Житикаре. Между стражем порядка и нарушителями произошла потасовка. Инцидент происходил при ребенке, видео попало в Сеть
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 07.05.21 - 15:07
#1
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Правильно, зачем пристали к людям?... :lol:

[Исправлено: drakon, 07.05.2021 - 15:09]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
999
Re: Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 07.05.21 - 21:55
#2
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А вот обратный пример!
Участковый инспектор, запретил прожажу алкоголя в одном из аулов в Кызылординской области.
Так у них уменьшилось не только количество преступлений в этом ауле, но и на 20% снизилось количество фактов скотокрадства во всей Кызылординской области.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10278
Re: Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 08.05.21 - 00:33
#3
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А где видео? Или просто поверить на слово?)
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