Отправлено: - 22:26

Vit:

А мне кажется нужно спасать Юлю . И Таню Боярышникову. Они наверно находятся под каким то давлением из вне.

Цитата:Это несовершеннолетние могут ещё находиться под каким-то давлением. А взрослые тёти уже имеют свои убеждения. И достаточно давно их здесь демонстрирую.т Так от чего их нужно спасать?Нельзя переубедить УБЕЖДЁННОГО!