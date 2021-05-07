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≡ Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41485
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 12:29
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Как пояснили в посольстве США в Нур-Султане, граждане России, а также заявители любой национальности могут подавать документы в любом пункте выдачи виз. Но заявители-резиденты имеют больше возможностей для записи на прием, чем заявители-нерезиденты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10206
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 21:40
#15
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А мне кажется нужно спасать Юлю . И Таню Боярышникову. Они наверно находятся под каким то давлением из вне. Возможно их в семье ,полностью дезориентировали и они полностью находятся под гипнозом русофобии.)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
999
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 22:04
#16
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Цитата:
Vit:
Они наверно находятся под каким то давлением из вне. Возможно их в семье ,полностью дезориентировали и они полностью находятся под гипнозом русофобии

Их наверное Погремушка покусало....
:-o
[img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ec44fbf970bad3e6c29ace6bcaa6bf93-l&n=33&w=600&h=600&q=60[/img]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2352
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 22:26
#17
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Цитата:
Vit:
А мне кажется нужно спасать Юлю . И Таню Боярышникову. Они наверно находятся под каким то давлением из вне.


Это несовершеннолетние могут ещё находиться под каким-то давлением. А взрослые тёти уже имеют свои убеждения. И достаточно давно их здесь демонстрирую.т Так от чего их нужно спасать?
Нельзя переубедить УБЕЖДЁННОГО!
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