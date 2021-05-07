Отправлено: - 21:55

А вот обратный пример!Участковый инспектор, запретил прожажу алкоголя в одном из аулов в Кызылординской области.Так у них уменьшилось не только количество преступлений в этом ауле, но и на 20% снизилось количество фактов скотокрадства во всей Кызылординской области.