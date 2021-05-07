Отправлено: - 21:19

"Они не знают, что происходит с их органами, не знают, что у них есть какие-то сопутствующие заболевания: диабет, давление, ожирение.

ПолиграфЪ Боярышников:

А сколько реальных смертей от вакцинации в России? Есть статистика?

Кроме того, вакцинация запрещена детям до 18 лет,

Цитата:Ну что за чушь? Ожирение не видно конечно же и давление не чувствуется?Цитата:сотнитысячмилиёнов...особенно в Рязани и Златоусте!Цитата:Разговаривал со своими в Германии. С июня начинается вакцинация детей.