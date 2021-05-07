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≡ Специалист прокомментировала "смерти после вакцины" в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41485
Специалист прокомментировала "смерти после вакцины" в Алматы
Отправлено: 07.05.21 - 12:44
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"Да, конечно, вакцина дает некую нагрузку на организм. Но перед тем, как человек получит вакцину, врач обязательно собирает анамнез. Есть специальная анкета, которую человек собственноручно заполняет", - пояснила Бахыт Кошерова.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4600
Re: Специалист прокомментировала "смерти после...
Отправлено: 07.05.21 - 12:44
#1
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Цитата:
Каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье. Он должен без напоминаний проходить скрининги, медосмотры. Если выявляется заболевание, то пациент должен встать на учет врача и регулярно принимать медикаменты, которые ему назначают", - добавила специалист.

Источник:

Пусть врачи сначала мне скажут ЧТО у меня - тогда и я буду знать чем я болею или не болею. Каким образом человек может сам себе поставить диагноз? А то обращаешься к ним, а результат - нулевой! Скрининги -это вообще отдельная тема - филькина грамота, тоже для галочки.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
300
Re: Специалист прокомментировала "смерти после...
Отправлено: 07.05.21 - 16:44
#2
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Цитата:
вакциной Спутник V в России привито 16 миллионов человек,

Источник:



А сколько реальных смертей от вакцинации в России? Есть статистика?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7395
Re: Специалист прокомментировала "смерти после...
Отправлено: 07.05.21 - 21:19
#3
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Цитата:
"Они не знают, что происходит с их органами, не знают, что у них есть какие-то сопутствующие заболевания: диабет, давление, ожирение.

Ну что за чушь? Ожирение не видно конечно же и давление не чувствуется?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А сколько реальных смертей от вакцинации в России? Есть статистика?

сотнитысячмилиёнов...особенно в Рязани и Златоусте!


Цитата:
Кроме того, вакцинация запрещена детям до 18 лет,

Разговаривал со своими в Германии. С июня начинается вакцинация детей.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
999
Специалист прокомментировала "смерти после вакцины" в Алматы
Отправлено: 07.05.21 - 21:30
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А сколько реальных смертей

Реально удивлён!
Что зная количество грязи в Рязани и боярышника в Златоусте. Но, не знаете, банально, таких простых вещей...
Какой-то пробел у вас!
:-o

[img]http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f981832eddca683c86fbed80d4d04bb5&n=13[/img]

[Исправлено: Coopidon, 07.05.2021 - 21:37]
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