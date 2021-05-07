Отправлено: - 14:39

юля елиссева:

чужие земли не отбираем

Цитата:Зато имеем претензии на территориальный спор с соседним Узбекистаном,на села Багыз и Туркестан ,которые населены казахами, но Узбекистан считает их своей территорией.Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.Но Астана сглаживает конфликт,в том числе и путем перехода на латиницу.Но на то он и спящий конфликт,который можно "разбудить",чем и пользуются наши недруги.Пример- Нагорный Карабах.Поэтому,я бы, на вашем месте не стал говорить слова типа-ничего не отбираем и не являемся изгоем под санкциями.Есть такое понятие- как Геополитика,и сегодняшнее мирное небо и благополучие,вполне может смениться.Не зря янки уходят из Афганистана,он слишком далеко от Российских границ, да и с Китаем у него небольшая граница.А вот Кыргызстан,Узбекистан и в особенности Казахстан,имеет огромную протяженность границы и с Китаем и с Россией.И подорвав в этом регионе стабильную обстановку,янки густо насолят и Китаю и России.Как янки ласково заблеяли про визы казахстанцам.Ничего они просто так,т.е. даром,не делают.И британцы не просто вышли из еврозоны,закрыв границу с ней еще до выхода,набив битком ее(Европу) беженцами.Не нагнетаю, конечно же,я,как говорят евреи ле-хаим.