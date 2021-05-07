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≡ Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41485
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 12:29
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Как пояснили в посольстве США в Нур-Султане, граждане России, а также заявители любой национальности могут подавать документы в любом пункте выдачи виз. Но заявители-резиденты имеют больше возможностей для записи на прием, чем заявители-нерезиденты.
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MAN
§ MAN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.04.19
Сообщений:
136
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 12:29
#1
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Мягко съедят янки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2090
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:39
#2
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Как хорошо, что Казахстан не страна-изгой, чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:44
#3
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Цитата:
юля елиссева:
никаких санкций не против нас нет.


петросяну пошли.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:46
#4
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какой приоритет. безвиз давай.
америка
казахам в америку.
а то их тут много стало.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
563
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 14:16
#5
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Давно пора всем уехать в США. И оттуда быть патриотами.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
284
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 14:39
#6
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Цитата:
юля елиссева:
чужие земли не отбираем

Зато имеем претензии на территориальный спор с соседним Узбекистаном,на села Багыз и Туркестан ,которые населены казахами, но Узбекистан считает их своей территорией.Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.Но Астана сглаживает конфликт,в том числе и путем перехода на латиницу.
Но на то он и спящий конфликт,который можно "разбудить",чем и пользуются наши недруги.Пример- Нагорный Карабах.Поэтому,я бы, на вашем месте не стал говорить слова типа-ничего не отбираем и не являемся изгоем под санкциями.
Есть такое понятие- как Геополитика,и сегодняшнее мирное небо и благополучие,вполне может смениться.
Не зря янки уходят из Афганистана,он слишком далеко от Российских границ, да и с Китаем у него небольшая граница.А вот Кыргызстан,Узбекистан и в особенности Казахстан,имеет огромную протяженность границы и с Китаем и с Россией.И подорвав в этом регионе стабильную обстановку,янки густо насолят и Китаю и России.
Как янки ласково заблеяли про визы казахстанцам.Ничего они просто так,т.е. даром,не делают.И британцы не просто вышли из еврозоны,закрыв границу с ней еще до выхода,набив битком ее(Европу) беженцами.
Не нагнетаю, конечно же,я,как говорят евреи ле-хаим.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 14:58
#7
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Цитата:
Сабыр:
И оттуда быть патриотами.

А кто вам мешает?... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13941
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 16:27
#8
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Цитата:
юля елиссева:
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.

Прямо-таки Неуловимый Джо!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 16:46
#9
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Цитата:
Сергей kst:
Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.

Цитата:
юля елиссева:
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.


Своих земель мало? Тургая не хватает?... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 18:03
#10
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Цитата:
drakon:
Своих земель мало? Тургая не хватает?...


иди лучок под окном полей, успокойся.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
300
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 20:17
#11
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Отлично! Наши знакомые живут и работают в Америке в Майами и очень переживали по
этому поводу. Были и россияне но к ним стало очень бдительное внимание и контроль что они были вынужденны со слезами на глазах покинуть территорию штатов.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
999
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 21:05
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Отлично! Наши знакомые живут и работают в Америке в Майами и очень переживали по этому поводу.


:-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11808
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 21:15
#13
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хотел промолчать, но не могу.
товарищ байден, мафия боярышника теперь и у вас. в майями. центр сицилии-кжби.
да, для фбр, добавлю.
ходят в оранжевых трусиках и желтых кепочках.

[Исправлено: alex_60, 07.05.2021 - 21:34]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
999
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 21:15
#14
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были и россияне но к ним стало очень бдительное внимание и контроль что они были вынужденны со слезами на глазах покинуть территорию штатов

Вы кроме Рязани и Златоуста, и в Америках бывали?
У мяне к вам, как к грязевому специлисту, вопрос имеется?
Как там насчёт грязей?
Много ли?
Какова консистенциЯ? Всравнении с рязанской? Жирнее или жижее?

:-o


[Исправлено: Coopidon, 07.05.2021 - 21:19]
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