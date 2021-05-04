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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 369 из 369«1...367368369
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.21 - 19:22
#5521
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Цитата:
alex_60:
все вкалывают.

Наконец то, начали работать... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.21 - 13:58
#5522
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У меня ещё один - есть... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11807
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.21 - 14:37
#5523
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Цитата:
drakon:
У меня ещё один - есть..


коммунист значит.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.21 - 15:03
#5524
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Цитата:
alex_60:
коммунист значит.

Алекс, об этом все - знают... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.21 - 18:50
#5525
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С Праздником! Товарищи!... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 12:51
#5526
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С Днём Рождения! Дарига Нурсултановна!!!... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11807
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 13:48
#5527
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Цитата:
drakon:


о, цирк шапито приехал в деревню Место.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 13:59
#5528
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С Праздником, товарищи!... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 14:05
#5529
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Цитата:
alex_60:
о, цирк шапито приехал в деревню Место.

Алекс, причём тут цирк и моя деревня?... :-o
Просто - Вежливость... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 18:32
#5530
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Алекс, лучок у меня растёт вот тут.

Поливать не нужно.Дождь идёт кажный день... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11807
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 18:37
#5531
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Цитата:
drakon:
Поливать не нужно.Дождь идёт кажный день...


с радиоактивными отходами.
хорошо растет.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.05.21 - 18:59
#5532
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Цитата:
alex_60:
с радиоактивными отходами.

Что ж делать?
Дарёному дождю, в
зубы не - смотрят... :lol: ;-)
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