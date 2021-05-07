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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41919 Каждый человек должен нести ответственность за свое здоровье. Он должен без напоминаний проходить скрининги, медосмотры. Если выявляется заболевание, то пациент должен встать на учет врача и регулярно принимать медикаменты, которые ему назначают", - добавила специалист.Источник:

Цитата:Пусть врачи сначала мне скажут ЧТО у меня - тогда и я буду знать чем я болею или не болею. Каким образом человек может сам себе поставить диагноз? А то обращаешься к ним, а результат - нулевой! Скрининги -это вообще отдельная тема - филькина грамота, тоже для галочки.