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Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41485
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 12:29
Как пояснили в посольстве США в Нур-Султане, граждане России, а также заявители любой национальности могут подавать документы в любом пункте выдачи виз. Но заявители-резиденты имеют больше возможностей для записи на прием, чем заявители-нерезиденты.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 136
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 12:29
Мягко съедят янки.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2090
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:39
Как хорошо, что Казахстан не страна-изгой, чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:44
Цитата:
петросяну пошли.
юля елиссева:
никаких санкций не против нас нет.
никаких санкций не против нас нет.
петросяну пошли.
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 13:46
какой приоритет. безвиз давай.
америка
казахам в америку.
а то их тут много стало.
америка
казахам в америку.
а то их тут много стало.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 563
Re: Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на...
Отправлено: 07.05.21 - 14:16
Давно пора всем уехать в США. И оттуда быть патриотами.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 284
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 14:39
Цитата:
Зато имеем претензии на территориальный спор с соседним Узбекистаном,на села Багыз и Туркестан ,которые населены казахами, но Узбекистан считает их своей территорией.Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.Но Астана сглаживает конфликт,в том числе и путем перехода на латиницу.
Но на то он и спящий конфликт,который можно "разбудить",чем и пользуются наши недруги.Пример- Нагорный Карабах.Поэтому,я бы, на вашем месте не стал говорить слова типа-ничего не отбираем и не являемся изгоем под санкциями.
Есть такое понятие- как Геополитика,и сегодняшнее мирное небо и благополучие,вполне может смениться.
Не зря янки уходят из Афганистана,он слишком далеко от Российских границ, да и с Китаем у него небольшая граница.А вот Кыргызстан,Узбекистан и в особенности Казахстан,имеет огромную протяженность границы и с Китаем и с Россией.И подорвав в этом регионе стабильную обстановку,янки густо насолят и Китаю и России.
Как янки ласково заблеяли про визы казахстанцам.Ничего они просто так,т.е. даром,не делают.И британцы не просто вышли из еврозоны,закрыв границу с ней еще до выхода,набив битком ее(Европу) беженцами.
Не нагнетаю, конечно же,я,как говорят евреи ле-хаим.
юля елиссева:
чужие земли не отбираем
чужие земли не отбираем
Зато имеем претензии на территориальный спор с соседним Узбекистаном,на села Багыз и Туркестан ,которые населены казахами, но Узбекистан считает их своей территорией.Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.Но Астана сглаживает конфликт,в том числе и путем перехода на латиницу.
Но на то он и спящий конфликт,который можно "разбудить",чем и пользуются наши недруги.Пример- Нагорный Карабах.Поэтому,я бы, на вашем месте не стал говорить слова типа-ничего не отбираем и не являемся изгоем под санкциями.
Есть такое понятие- как Геополитика,и сегодняшнее мирное небо и благополучие,вполне может смениться.
Не зря янки уходят из Афганистана,он слишком далеко от Российских границ, да и с Китаем у него небольшая граница.А вот Кыргызстан,Узбекистан и в особенности Казахстан,имеет огромную протяженность границы и с Китаем и с Россией.И подорвав в этом регионе стабильную обстановку,янки густо насолят и Китаю и России.
Как янки ласково заблеяли про визы казахстанцам.Ничего они просто так,т.е. даром,не делают.И британцы не просто вышли из еврозоны,закрыв границу с ней еще до выхода,набив битком ее(Европу) беженцами.
Не нагнетаю, конечно же,я,как говорят евреи ле-хаим.
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 14:58
Цитата:
А кто вам мешает?...
Сабыр:
И оттуда быть патриотами.
И оттуда быть патриотами.
А кто вам мешает?...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13941
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 16:27
Цитата:
Прямо-таки Неуловимый Джо!
юля елиссева:
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
Прямо-таки Неуловимый Джо!
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 16:46
Цитата:
Цитата:
Своих земель мало? Тургая не хватает?...
Сергей kst:
Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.
Еще в далеком 2002 году,была статья,как жители ,добиваются признания этих сел казахстанской территорией,ссылаясь на то,что до 60х годов,это была территория Казахстана.
Цитата:
юля елиссева:
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
чужие земли не отбираем, никаких санкций не против нас нет.
Своих земель мало? Тургая не хватает?...
Посольство США: Казахстанцы имеют приоритет при подаче на визу
Отправлено: 07.05.21 - 18:03
Цитата:
иди лучок под окном полей, успокойся.
drakon:
Своих земель мало? Тургая не хватает?...
Своих земель мало? Тургая не хватает?...
иди лучок под окном полей, успокойся.
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