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≡ Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41485
Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 07.05.21 - 15:07
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Полицейского уволили за непрофессиональные действия в момент задержания мужчин в Житикаре. Между стражем порядка и нарушителями произошла потасовка. Инцидент происходил при ребенке, видео попало в Сеть
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21772
Полицейского уволили за потасовку с жителем в Житикаре
Отправлено: 07.05.21 - 15:07
#1
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Правильно, зачем пристали к людям?... :lol:

[Исправлено: drakon, 07.05.2021 - 15:09]
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