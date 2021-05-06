Отправлено: - 11:22

Victor Yang:

Во время выгула собака должна быть в ошейнике и наморднике.

Victor Yang:

И я думаю что инициатор слишком всё упрощает. 24 миллиона однозначно не хватит, да и содержание такого приюта выйдет не один миллион в месяц.

[Исправлено: Сергей kst, 07.05.2021 - 11:29]

Цитата:Естественно,но тут есть нюанс.Есть породы,на которых просто нет намордников,т.е. мини собаки,так же есть брахицефалы(типа бульдоги)короткомордые,которые в жару задыхаются в наморднике.Моментов много. Так же кошка ,может бросится и на прохожего и на собаку.Им тоже намордники?Моментов много, повторюсь.Причем от кошки,помимо укусов зубов,не менее опасные и болезненные раны на теле от когтей.Цитата:Одно дело его построить.Естественно в 1млн.\мес. не уложатся.Хотя,все зависит от масштабов поставленной задачи.Содержание приюта не дешево,здание 324 м.кв,особенно зимой,в отопительный период.Электричество,канализация,водопровод-скважина?Утилизация медотходов,зп ветеринара,персонала,корма,лекарства.Чтобы сказать точнее,приблизительно хотя бы,нужно знать на сколько мест приют.В Грузии,к примеру,собак лечат если нужно,стерилизуют,вакцинируют,крепят бирку на ухо и отправляют на улицу.Это только гос поддержка.Сомневаюсь,что найдутся постоянные спонсоры на гражданке.