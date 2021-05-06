Отправлено: - 20:02

drakon:

Причём тут, ваши тугрики, в России. Рублей, наверное?...

abaika95: Тут россияне в сети тоже возмущены

[Исправлено: Coopidon, 06.05.2021 - 20:15]

Цитата:ВЧКашка, наверное хотела сказать, что ветеранам России, Казахстан выдал в тенге.Тут, да!Согласен. Зачем им в России-тенге?Рублями не могли ?Хотя, 60000 т.т. это сколько в рублях?Т.т. это что означает?Цитата:А чего им быть довольными, если ты их здесь каждый день, грязью поливаешь?Было бы странно, если бы они были довольными...