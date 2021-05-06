Отправлено: - 11:24

Просто очень много к нам граждан обращалось, которые говорили, что они куда-то отъезжают

Цитата:Ну детский сад какой-то, а не министр! То так, то сяк...Делали через 21, потом специально постановление выдали с умным видом о 45... теперь на попятную. Такой бардак видимо и во всем его министерстве?