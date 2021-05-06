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≡ Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на 21-й день, нужно только заранее подать заявку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на 21-й день, нужно только заранее подать заявку
Отправлено: 06.05.21 - 11:24
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Вторую дозу вакцины против Covid-19 по желанию можно получить на 21-й день после первой прививки, сообщил глава Минздрава Алексей Цой на брифинге в СЦК.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11797
Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на 21-й день, нужно только заранее подать заявку
Отправлено: 06.05.21 - 11:24
#1
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дали бы информацию населению,
где какой вакциной первый раз колят.
чтобы люди не бегали.
вроде бы проскальзывало что разделили пункты
по типам вакцин в городе.

[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 11:24]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7394
Re: Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на...
Отправлено: 06.05.21 - 11:24
#2
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Цитата:
Просто очень много к нам граждан обращалось, которые говорили, что они куда-то отъезжают

Ну детский сад какой-то, а не министр! То так, то сяк...Делали через 21, потом специально постановление выдали с умным видом о 45... теперь на попятную. Такой бардак видимо и во всем его министерстве?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1379
Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на 21-й день, нужно только заранее подать заявку
Отправлено: 06.05.21 - 19:23
#3
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И ведь кто то же ставит эту вакцину....

"Тряпочный телефон" говорит, что добровольно принудительно вакцинируют. Врут наверно))))
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1308
Re: Цой: При желании вторую дозу вакцины можно получить и на...
Отправлено: 06.05.21 - 21:30
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:

Невакцинированных работников центральных государственных органов (министерств) не будут пускать на работу без отрицательного ПЦР-теста.Невакцинированным по необоснованным причинам, лицам, имеющим медицинские отводы, подтвержденные заключением участкового врача-терапевта, вход на работу будет обеспечен при наличии отрицательного ПЦР-теста сроком действия 14 дней на платной основе за счет собственных средств.Из постановления сан.врача управ.делами президента РК.
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