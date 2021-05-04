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≡ На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
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Об этом напомнили в пресс-службе акимата Костаная. Соответствующие изменения были внесены в новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана. Они вступили в силу 3 мая.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
111
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
#1
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вот из добровольности плавно перетекает в принудительный формат вакцинации. Делаются условия для невозможности нормального проживания и работы для непривитых.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
902
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 21:21
#2
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Вакцинируют везде, даже там где "можно", в кавычки взял, потому что неправильно все это - есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться. Но у нас как... да как всегда - хочешь... получай укол, не хочешь - все равно получай. Если потом от последствий вакцинации будут проблемы (обследования ведь не проводятся), то виноват останется вакцинируемый, ведь он сам ДОБРОВОЛЬНО пошел на этот шаг.
Статья 77. Права граждан Республики Казахстан
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на:
18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок;
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1308
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 22:34
#3
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Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал. Как-то так...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13937
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 05.05.21 - 09:31
#4
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Цитата:
КГСПС:
Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал.

Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?
Цитата:
dandiv:
есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться.

Медотвод в поликлинике взять нельзя, если действительно противопоказания? Обследоваться, по идее, и перед каждым местным наркозом нужно, но это время и деньги - поэтому, как правило, пациент сам на это не идёт.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 05.05.21 - 09:43
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?

Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка
По факту это принуждение к вакцинации
Антипрививочники сейчас кипиш поднимут из за этого когда как эта мера правильная
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13937
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 05.05.21 - 10:10
#6
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Цитата:
abaika95:
Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка

Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 05.05.21 - 10:13
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?

Работников промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом
Это что за бюджетники на промышленных предприятиях и ещё работающих вахтовым методом?)
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1308
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 06.05.21 - 21:22
#8
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Невакцинированным по необоснованным причинам, лицам, имеющим медицинские отводы, подтвержденные заключением участкового врача-терапевта, вход на работу будет обеспечен при наличии отрицательного ПЦР-теста сроком действия 14 дней на платной основе за счет собственных средств. Это выдержка из постановления сан.врача управ.делами президента РК, в нём ещё много интересного.
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