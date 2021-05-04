Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41479
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
Об этом напомнили в пресс-службе акимата Костаная. Соответствующие изменения были внесены в новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана. Они вступили в силу 3 мая.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 111
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 16:56
вот из добровольности плавно перетекает в принудительный формат вакцинации. Делаются условия для невозможности нормального проживания и работы для непривитых.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 902
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 21:21
Вакцинируют везде, даже там где "можно", в кавычки взял, потому что неправильно все это - есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться. Но у нас как... да как всегда - хочешь... получай укол, не хочешь - все равно получай. Если потом от последствий вакцинации будут проблемы (обследования ведь не проводятся), то виноват останется вакцинируемый, ведь он сам ДОБРОВОЛЬНО пошел на этот шаг.
Статья 77. Права граждан Республики Казахстан
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на:
18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок;
Статья 77. Права граждан Республики Казахстан
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на:
18) дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок;
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 04.05.21 - 22:34
Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал. Как-то так...
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 05.05.21 - 09:31
Цитата:
Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?
Цитата:
Медотвод в поликлинике взять нельзя, если действительно противопоказания? Обследоваться, по идее, и перед каждым местным наркозом нужно, но это время и деньги - поэтому, как правило, пациент сам на это не идёт.
КГСПС:
Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал.
Нам всего лишь обещали не штрафовать за отказ от прививки, а того, что не будут перекрывать кислород другими способами, никто не обещал.
Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?
Цитата:
dandiv:
есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться.
есть противопоказания при которых нельзя ставить вакцину и по идее нужно сначала обследоваться и лишь потом вакцинироваться.
Медотвод в поликлинике взять нельзя, если действительно противопоказания? Обследоваться, по идее, и перед каждым местным наркозом нужно, но это время и деньги - поэтому, как правило, пациент сам на это не идёт.
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 05.05.21 - 09:43
Цитата:
Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка
По факту это принуждение к вакцинации
Антипрививочники сейчас кипиш поднимут из за этого когда как эта мера правильная
Victor Yang:
Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?
Дистанционная работа - это разве перекрытие кислорода?
Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка
По факту это принуждение к вакцинации
Антипрививочники сейчас кипиш поднимут из за этого когда как эта мера правильная
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 05.05.21 - 10:10
Цитата:
Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?
abaika95:
Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка
Во многих организациях делают хитро,если дистанционка значит сокращение заработка
Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?
Re: На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и...
Отправлено: 05.05.21 - 10:13
Цитата:
Работников промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом
Это что за бюджетники на промышленных предприятиях и ещё работающих вахтовым методом?)
Victor Yang:
Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?
Речь-то о бюджетниках. О каких сокращениях может идти речь?
Работников промышленных предприятий и производственных объектов, в том числе работающих вахтовым методом
Это что за бюджетники на промышленных предприятиях и ещё работающих вахтовым методом?)
На дистанционной формат переведут сотрудников госорганов и других организаций, не болевших COVID-19 или не получивших вакцину
Отправлено: 06.05.21 - 21:22
Невакцинированным по необоснованным причинам, лицам, имеющим медицинские отводы, подтвержденные заключением участкового врача-терапевта, вход на работу будет обеспечен при наличии отрицательного ПЦР-теста сроком действия 14 дней на платной основе за счет собственных средств. Это выдержка из постановления сан.врача управ.делами президента РК, в нём ещё много интересного.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Iney
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать