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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 169 из 170«1...167168169170»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10268
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:45
#2521
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Цитата:
alex_60:
не надо людей пугать

А это реально страшно?))
Цитата:
alex_60:
все будет хорошо

Для кого? :lol:
Цитата:
alex_60:
за тридцать лет ничего не изменилось .

Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:47
#2522
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Цитата:
maxsaf:
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно


для меня лично ничего не изменилось.
и для родственников тоже.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:51
#2523
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Цитата:
alex_60:
для меня лично ничего не изменилось.

Ну конечно, ты то казахский язык,
хорошо - знаешь... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 12:54
#2524
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Цитата:
drakon:
Ну конечно, ты то казахский язык, хорошо - знаешь..


да.
нан,су,ет,сут.
пару непечатных.

[Исправлено: alex_60, 06.05.2021 - 13:03]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:40
#2525
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Цитата:
alex_60:
абайка 95,как ты зад..ла, форумчане уже из-за твоих ежедневных писюлек на заходят на форум, противно читать твое гавканье ежедневное.

А свое гавканье не противно читать?)
А остальных типов из за которых многие форумчане ушли с форума не противно?)
Думаю не Протвино,если только мне высказал
Значит потерпишь)
Цитата:
maxsaf:
А вот вам Victor Yang и ответ )) оставшаяся половина не хочет, чтобы убирали работать же прийдется за двоих, все это понимают )) само собой, я имею ввиду северный Казахстан.

Да нет придут владеющие языком на мечта тех кто не владеет
Свято место пусто не бывает)
Особенно в гоструктурах
Там же никто не работает да?)Цитата:
maxsaf:
А че Куат на НГ не кидается? Тут же все на русском языке. Или он только по продавщицам спец?))

Также потомучто почему погремуха к нему на площадку не кидается)
Аудитория задавит)
А они же боятся когда их мнение не поддерживают большинством
Сразу страдать начинают)
Цитата:
maxsaf:
Лишь бы автобусы до границы ходили )) а то пешком далековато но все равно проще чем язык выучить от и до )

Да проще чем ехать в Канаду и там учить английский
Хотя забыл
У вас только босс им владеет
Остальные все на своем балакают)
Так и тут будет)Цитата:
maxsaf:
Точнее оставшаяся половина обычного населения

Ну не половина а процентов 25

[Исправлено: Gljuk, 06.05.2021 - 14:08]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:42
#2526
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Цитата:
Victor Yang:
Нууу... вся документация - на казахском, вывески, ценники - тоже. В тех же ЦОНах на русском обслуживать не будут.

Ну страх страх страх конечно))
Куда деваться)
Куат тоже самое говорит
Только для него все вывески на русском и в госорганах его не могут на госязыке обслужить) он боится,ты в ЧБ боишься)
Все боятся что надо будет делать над собой усилие и что-то учить
Это же почти холокост
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:56
#2527
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Цитата:
maxsaf:
Ну тут вы явно лукавите, изменения уже видно

Да страшно
Вывески на двух языках появились
Ужас какой
Где это видано?
Вон в Германии все на одном языке
Вот люди живут
В Корее все на одном языке
А у нас на двух,страх страх
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13937
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 13:59
#2528
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Цитата:
alex_60:
не надо людей пугать.

Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7914
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 18:34
#2529
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Цитата:
Victor Yang:
Я не пугаю, а описываю перспективы в случае отмены упоминания русского языка в конституции и прочих законах.

И сразу небо упадет на землю
А третьего дня земля налетит на небесную ось))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 19:17
#2530
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Незнаю как там у вас в России. А у нас хлебушек бесплатный раздают.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 20:26
#2531
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Цитата:
abaika95:
Я считаю надо говорить так как говорят обычные россияне Тоесть они то про свою страну больше знают А они последнее время говорят рашка-ну и все остальное ты знаешь по рифме Но это как-то мелко Мыж не крахоборы какие-то так на соседнюю страну Можно как пишут российские журналисты "роися Вперде" Как тебе такое?

Децкий сад, я считаю. Заменило слова- ,,дур...ки,, на ,,обычные россияне,, и ,,приду..ки., на ,,российские журналисты,, и сидит довольный, как младенец которому сунули в рот соску-пустышку.
;-)
Цитата:
abaika95:
Каждой проходящей собаке не будешь же в ответ Извини за выражение вставать и гавкать)) Собаки гавкают а Караван идет) Так могу только покормить,извини

Смотрю, ты знаток собачьей жизни. Прямо специалист. Или у тебя это- смежная профессия?
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 20:34
#2532
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Цитата:
abaika95:
Судя по твоим коментам ты каждый день на кумысе сидишь Смотри так обезвоживание может быть) Астановись!

Ещё раз тебе говорю!
Не суди по себе!
Не все- такие как ты. А наоборот-считанные единицы.
Выдыхай, бобер!
:lol:
Цитата:
abaika95:
У меня шашлык есть

Смотри, от мяса может холицисрин повысится. Придется чопиком затыкать. Береги себя, лучше 2 майский стейк сьешь, не голодай.
:-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 20:36
#2533
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Цитата:
Vit:
А у нас хлебушек бесплатный раздают.

Виталик, сколько булок,
взял - бесплатно... :lol: :oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 20:38
#2534
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Цитата:
abaika95:
Да страшно Вывески на двух языках появились Ужас какой

Всмысле- на казахском и на латинице?
А в чем не порядок?
Чем ты возмущено?
:lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21764
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.05.21 - 20:40
#2535
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Цитата:
Coopidon:
лучше 2 майский стейк сьешь, не голодай.

Ему же только один дали.
И бутылку грузинского пива... :lol: ;-)
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