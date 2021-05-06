Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участок для строительства Людмиле Берестовой подарил ее отец. Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант. Разумеется, встал вопрос о строительстве. На какие деньги это все делать?
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13937
Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей породы» начал сбор средств на строительство приюта для животных
Отправлено: 06.05.21 - 14:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее дело, но
Цитата:
Людмила Берестова надеется, что к зиме в Костанае начнет работать приют для бездомышей

Источник:

Очень вряд ли, хотя бы потому что:
Цитата:
На момент публикации этого материала сборы слегка перевалили за миллион. Всего требуется 24 млн тенге.

Источник:

Плюс проект, согласование и прочее.
Цитата:
В нем будут ветеринарный кабинет, инфекционное отделение, карантин, места для содержания кошек, ослабленных собак и щенков, хозяйственные помещения.

Источник:

Кухня для приготовления еды животным, про людей забывать нельзя - должно быть место для приема пищи, переодевания и санитарный пропускник (раздельные раздевалка для рабочей и домашней одежды, между ними - душ.)
Цитата:
В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.

Источник:

Есть нормы по кинологическим службам, по ветеринарным, по зоофермам - всё нужно делать, чтобы нормы РК не нарушались. Нормы РФ не будут приниматься во внимание.
Цитата:
Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант.

Источник:

Есть понятие санитарной зоны, в которой не должно быть жилья и других предприятий - нужно учесть. Она зависит от наполняемости приюта - м.б. 300, 500 или 1000 метров. В том числе нужно продумать утилизацию умерших животных.

Ну и ещё - здание нужно обслуживать, а это тоже стоит немалых денег.

Я ни в коем случае не отношусь скептически к этой затее, но немного спускаю с небес на землю. Если, конечно, хотят чтобы приют работал легально.

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:20]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:33]
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1379
Re: Оказалось, что добрых людей больше... - ОФ «Сердце чистейшей...
Отправлено: 06.05.21 - 19:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачи Вам! Пусть все получится!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS