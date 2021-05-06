Отправлено: - 14:17





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41910 Людмила Берестова надеется, что к зиме в Костанае начнет работать приют для бездомышейИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41910 На момент публикации этого материала сборы слегка перевалили за миллион. Всего требуется 24 млн тенге.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41910 В нем будут ветеринарный кабинет, инфекционное отделение, карантин, места для содержания кошек, ослабленных собак и щенков, хозяйственные помещения.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41910 В Казахстане нет стандартов строительства приютов для животных, поэтому все будут делать по нормативам, разработанным для России.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41910 Практически половина гектара земли за городом - самый подходящий вариант.Источник:

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:20]

[Исправлено: Victor Yang, 06.05.2021 - 14:33]

Хорошее дело, ноЦитата:Очень вряд ли, хотя бы потому что:Цитата:Плюс проект, согласование и прочее.Цитата:Кухня для приготовления еды животным, про людей забывать нельзя - должно быть место для приема пищи, переодевания и санитарный пропускник (раздельные раздевалка для рабочей и домашней одежды, между ними - душ.)Цитата:Есть нормы по кинологическим службам, по ветеринарным, по зоофермам - всё нужно делать, чтобы нормы РК не нарушались. Нормы РФ не будут приниматься во внимание.Цитата:Есть понятие санитарной зоны, в которой не должно быть жилья и других предприятий - нужно учесть. Она зависит от наполняемости приюта - м.б. 300, 500 или 1000 метров. В том числе нужно продумать утилизацию умерших животных.Ну и ещё - здание нужно обслуживать, а это тоже стоит немалых денег.Я ни в коем случае не отношусь скептически к этой затее, но немного спускаю с небес на землю. Если, конечно, хотят чтобы приют работал легально.